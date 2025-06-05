Выплаты для украинских женщин — кто может получить 1 тыс. долларов

Женщина держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские женщины, которые стремятся начать собственный бизнес или улучшить имеющийся, могут принять участие в программе минигрантов от благотворительной организации "Женское пространство". В рамках программы украинки смогут получить более 1 тыс. долларов (42,7 тыс. грн).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БО "Женское пространство".

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Как отмечается, программа "Женская сила!" направлена на гражданок, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, в частности из-за полномасштабной войны в Украине. В приоритете будут такие категории женщин:

имеющие статус ВПЛ;

освобожденные от уплаты НДФЛ и военного сбора (при наличии документов).

Программа предусматривает поддержку женщин, представительниц целевой группы проекта путем помощи в воплощении стартапов.

Обязательным условием для получения грантов является регистрация в качестве физлица-предпринимателя.

Программа охватит 13 областей: Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Черкасскую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Хмельницкую, Житомирскую, Ровенскую, Винницкую, Ивано-Франковскую.

Помогают в реализации проекта "ООН Женщины в Украине" и Женский фонд мира и гуманитарная помощь ООН (WPHF).

Иллюстрация. Источник: БО "Женское пространство"

Сумма гранта и как получить

Гранты будут предоставлять в сумме 52,5 тыс. грн (без учета налогов), а после их вычета — 42,68 тыс. грн

Для участия в проекте нужно предоставить бизнес-план по одному из шаблонов. Затем их надо отправить с темой письма: "Заявка на участие в конкурсе минигрантов" на email:

womansspace.on@gmail.com.

Детали доступны по номеру телефона:

073 103 57 15.

"Количество мини-грантов ограничено — только 25 участниц получат поддержку на старт собственного дела!", — говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 6 июня 2025 года.

Напомним, украинцы могут получить от Австрии средства до 7 тыс. евро. Выплаты предусмотрены для украинских предпринимателей.

Также сообщали, что гражданам предоставляют на ведение сельского хозяйства помощь. В частности, переселенцы с оккупированных территорий могут получить 1 тыс. долларов.