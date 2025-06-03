Выплаты в 10,8 тыс. грн — где стартовала регистрация на помощь

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года Агентство ООН по делам беженцев снова открыло регистрацию на предоставление финансовой помощи в городе Запорожье. Заявки смогут подавать только уязвимые категории граждан.

Об этом информирует пресс-служба представителей УВКБ ООН в Telegram.

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Условия предоставления финпомощи от Агентства ООН

Как отмечается, финансовая помощь от Агентства ООН по делам беженцев снова доступна в Запорожье для двух категорий граждан, пострадавших от российской агрессии:

для граждан, которым пришлось оставить собственные дома за последние полгода, и которые не имели других подобных выплат за последние три месяца;

для беженцев, которые после вынужденного выезда вернулись в собственное жилье за последние шесть месяцев, за три из которых — не получали финансовой поддержки.

Среди обязательных критериев уязвимости — финансовые трудности: доход на одного человека в домохозяйстве составляет менее 5,4 тыс. грн.

Также в приоритете на выплаты будут лица с такими жизненными обстоятельствами:

неполная семья с несовершеннолетними детьми и пожилыми людьми, где семью возглавляет только мать или отец;

бабушка или дедушка вынуждены воспитывать детей, которым нет 18 лет;

есть граждане с особыми потребностями из-за болезней и инвалидности.

Сумма выплаты и как зарегистрироваться на финпомощь

Как отмечают благотворители, каждый из претендентов с плохим финансовым состоянием сможет получить от Агентства ООН по 10,8 тыс. грн.

Зарегистрироваться в очередь на денежную помощь можно будет, заполнив специальную онлайн-форму.

"Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье восстановлена. Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет. О дальнейших новостях по регистрации будем сообщать здесь. Следите, пожалуйста, за обновлениями!" — говорится в сообщении.

После заполнения формы нужно ожидать звонка от представителей Благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером Агентства. Далее состоится проверка на соответствие условиям программы помощи. При положительном решении организаторов — человеку назначат дату, время и адрес для личного обращения.

Ранее мы писали, что украинцы в трех областях смогут принять участие в программе от БФ "Ангелы спасения". По проекту, можно будет получить помощь по ремонту жилья и финподдержку на ведение с/х деятельности.

Также сообщалось, что для внутренних переселенцев Одесского региона доступна финпомощь на покрытие расходов за аренду жилья. Средства получат уязвимые категории граждан.