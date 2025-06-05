Виплати для українських жінок — хто може отримати 1 тис. доларів

Жінка тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські жінки, які прагнуть започаткувати власний бізнес або покращити наявний, можуть взяти участь у програмі мінігрантів від благодійної організації "Жіночий простір". В рамках програми українки зможуть отримати понад 1 тис. доларів (42,7 тис. грн).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БО "Жіночий простір".

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Умови грантової програми для бізнеследі

Як зазначається, програма "Жіноча сила!" спрямована на громадянок, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема через повномасштабну війну в Україні. У пріоритеті будуть такі категорії жінок:

які мають статус ВПО;

звільнені від сплати ПДФО та військового збору (за наявності документів).

Програма передбачає підтримку жінок, представниць цільової групи проєкту шляхом допомоги у втіленні стартапів.

Обов’язковою умовою для отримання грантів є реєстрація як фізособи-підприємця.

Програма охопить 13 областей: Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Черкаську, Харківську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Хмельницьку, Житомирську, Рівненську, Вінницьку, Івано-Франківську.

Допомагають у реалізації проєкту "ООН Жінки в Україні" та Жіночий фонд миру та гуманітарна допомога ООН (WPHF).

Ілюстрація. Джерело: БО "Жіночий простір"

Сума гранту та як отримати

Гранти надаватимуть у сумі 52,5 тис. грн (без урахування податків), а після їх вирахування — 42,68 тис. грн

Для участі у проєкті потрібно надати бізнес-план за одним із шаблонів. Потім їх треба надіслати з темою листа: "Заявка на участь у конкурсі мінігрантів" на email:

womansspace.on@gmail.com.

Деталі доступні за номером телефону:

073 103 57 15.

"Кількість міні-грантів обмежена — лише 25 учасниць отримають підтримку на старт власної справи!" — йдеться у повідомленні.

Заявки приймають до 6 червня 2025 року.

Нагадаємо, українці можуть отримати від Австрії кошти до 7 тис. євро. Виплати передбачені для українських підприємців.

Також повідомляли, що громадянам надають на ведення сільського господарства допомогу. Зокрема, переселенці з окупованих територій можуть отримати 1 тис. доларів.