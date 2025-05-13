Выплаты для украинских женщин — где стартует грантовая программа в мае

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация Eleos-Ukraine запускает программу по подготовке женщин к ведению бизнеса. В рамках проекта украинки смогут получить финансовую поддержку для успешного старта собственного дела.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.

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Подробнее о бизнес-проекте для женщин

Как отмечается, в мае 2025 года стартует новый бизнес-проект для женщин под названием "Восстановление: Усиление экономической способности женщин в Черниговской области".

"Цель этого проекта — помочь женщинам реализовать свой предпринимательский потенциал и получить реальную финансовую поддержку для успешного старта собственного дела", — говорится в сообщении.

Проект рассчитан на женщин из Черниговского региона:

внутренне перемещенных лиц;

местных жительниц.

Программа проекта будет состоять из трех ключевых компонентов:

лекций и консультаций от бизнес-тренеров;

наработки и защиты бизнес-планов;

поддержки победительниц специалистами в области ведения бизнеса после получения микрогранта.

В течение действия программы женщины будут сосредоточены на:

исследовании рынка;

анализе целевой аудитории;

расчете расходов и доходов;

изучении различных инструментов ведения бизнеса.

Соответствующие шаги участницы программы будут делать под сопровождением тренеров, чтобы воплотить все идеи.

Как украинкам принять участие в программе

О том, как присоединиться к программе, в общественной организации Eleos-Ukraine обещают рассказать позже.

"Бизнес-обучение для женщин — это реальная возможность изменить свою жизнь, начать новое дело и стать финансово независимой и мы рядом, чтобы в этом помочь. Скоро расскажем больше — поэтому следите за нашими новостями!" — отмечают организаторы.

Объявление. Источник: Eleos-Ukraine

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Право на защиту" и УВКБ ООН предоставляют переселенцам финансовую помощь. Средства можно потратить на оплату аренды жилья.

Также в двух регионах благотворители оказывают помощь организациям по поддержке украинок. В грантовой программе смогут принять участие от Датского совета по делам беженцев жители двух областей.

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