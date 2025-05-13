Выплаты для украинских женщин — где стартует грантовая программа в мае

Деньги для украинок — кто и где сможет получить гранты в мае
Общественная организация Eleos-Ukraine запускает программу по подготовке женщин к ведению бизнеса. В рамках проекта украинки смогут получить финансовую поддержку для успешного старта собственного дела.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook.
Подробнее о бизнес-проекте для женщин
Как отмечается, в мае 2025 года стартует новый бизнес-проект для женщин под названием "Восстановление: Усиление экономической способности женщин в Черниговской области".
"Цель этого проекта — помочь женщинам реализовать свой предпринимательский потенциал и получить реальную финансовую поддержку для успешного старта собственного дела", — говорится в сообщении.
Проект рассчитан на женщин из Черниговского региона:
- внутренне перемещенных лиц;
- местных жительниц.
Программа проекта будет состоять из трех ключевых компонентов:
- лекций и консультаций от бизнес-тренеров;
- наработки и защиты бизнес-планов;
- поддержки победительниц специалистами в области ведения бизнеса после получения микрогранта.
В течение действия программы женщины будут сосредоточены на:
- исследовании рынка;
- анализе целевой аудитории;
- расчете расходов и доходов;
- изучении различных инструментов ведения бизнеса.
Соответствующие шаги участницы программы будут делать под сопровождением тренеров, чтобы воплотить все идеи.
Как украинкам принять участие в программе
О том, как присоединиться к программе, в общественной организации Eleos-Ukraine обещают рассказать позже.
"Бизнес-обучение для женщин — это реальная возможность изменить свою жизнь, начать новое дело и стать финансово независимой и мы рядом, чтобы в этом помочь. Скоро расскажем больше — поэтому следите за нашими новостями!" — отмечают организаторы.
Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Право на защиту" и УВКБ ООН предоставляют переселенцам финансовую помощь. Средства можно потратить на оплату аренды жилья.
Также в двух регионах благотворители оказывают помощь организациям по поддержке украинок. В грантовой программе смогут принять участие от Датского совета по делам беженцев жители двух областей.
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