Виплати для активних жінок в 1 тис. доларів — хто отримає гранти

Допомога для українок — де доступні гранти в 1 тис. доларів
Навесні 2025 року жінкам доступна навчальна програма в аграрній сфері від Благодійного фонду "Співдія" у партнерстві з World Vision. В рамках проєкту вони зможуть отримати щомісячні стипендії та гранти.
Про це йдеться у повідомленні фонду у Facebook.
Детальніше про грантову програму для жінок
БФ "Співдія" спільно з міжнародною благодійною організацією, що опікується питаннями надання гуманітарної допомоги, World Vision, реалізують програму підтримки українок під назвою "Розширення прав і можливостей жінок, професійне навчання та підтримка сільського господарства у Київській області".
В її рамках жінки зможуть пройти курс навчання щодо введення бізнесу в агросфері. Вони отримають необхідні знання, зокрема з управління бізнесом, а також грошову підтримку на старт своєї справи. Проєкт охопить дві громади Київської області:
- Медвинську;
- Боярську.
Навчання організують на базі Боярського фахового коледжу у Фастівському районі.
Програма з підтримки українських жінок передбачає тримісячне навчання (онлайн і офлайн) загальною тривалістю 240 годин, підтримку з боку кураторів, практичні заняття та забезпечення навчальними матеріалами. У проєкті зможуть взяти участь повнолітні жінки, які вже мають або хочуть отримати досвід у сільському господарстві
Розмір грантів та як зареєструватися
Всі, хто бажає долучитися до програми з навчання в агросфері, мають заповнити спеціальну онлайн-анкету.
Проєкт передбачає надання щомісячної стипендії у 200 доларів, а також грантів в 1 тис. доларів на реалізацію бізнес-ідеї після її захисту.
"Якщо ви або хтось із ваших знайомих мешкає у цих громадах — поділіться інформацією. Це може змінити чиєсь життя", — повідомляють організатори.
Уточнити деталі щодо програми можна за номером гарячої лінії: 0 800 332 135 (дзвінки безкоштовні).
СпівДія є благодійним фондом, що об'єднує зусилля волонтерів, бізнесу, міжнародних фондів і держави, спрямовані на підтримку вразливих українців.
Раніше ми писали, що жінки з числа внутрішніх переселенців можуть отримати грошову допомогу від благодійників. Виплати доступні у низці громад трьох регіонів у травні.
Також ми повідомляли, що два види допомоги доступні вразливим громадянам від УВКБ ООН. Заявки на виплати можуть подавати мешканці Дніпропетровської області.
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