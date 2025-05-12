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Допомога для українок — де доступні гранти в 1 тис. доларів

12 травня 2025 09:05
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для активних жінок в 1 тис. доларів — хто отримає гранти
Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Навесні 2025 року жінкам доступна навчальна програма в аграрній сфері від Благодійного фонду "Співдія" у партнерстві з World Vision. В рамках проєкту вони зможуть отримати щомісячні стипендії та гранти.

Про це йдеться у повідомленні фонду у Facebook.

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Детальніше про грантову програму для жінок

БФ "Співдія" спільно з міжнародною благодійною організацією, що опікується питаннями надання гуманітарної допомоги, World Vision, реалізують програму підтримки українок під назвою "Розширення прав і можливостей жінок, професійне навчання та підтримка сільського господарства у Київській області".

В її рамках жінки зможуть пройти курс навчання щодо введення бізнесу в агросфері. Вони отримають необхідні знання, зокрема з управління бізнесом, а також грошову підтримку на старт своєї справи. Проєкт охопить дві громади Київської області:

  • Медвинську;
  • Боярську.

Навчання організують на базі Боярського фахового коледжу у Фастівському районі.

Програма з підтримки українських жінок передбачає тримісячне навчання (онлайн і офлайн) загальною тривалістю 240 годин, підтримку з боку кураторів, практичні заняття та забезпечення навчальними матеріалами. У проєкті зможуть взяти участь повнолітні жінки, які вже мають або хочуть отримати досвід у сільському господарстві  

Розмір грантів та як зареєструватися

Всі, хто бажає долучитися до програми з навчання в агросфері, мають заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Проєкт передбачає надання щомісячної стипендії у 200 доларів, а також грантів в 1 тис. доларів на реалізацію бізнес-ідеї після її захисту.  
 
"Якщо ви або хтось із ваших знайомих мешкає у цих громадах — поділіться інформацією. Це може змінити чиєсь життя", — повідомляють організатори.

 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: СпівДія

Уточнити деталі щодо програми можна за номером гарячої лінії: 0 800 332 135 (дзвінки безкоштовні).

СпівДія є благодійним фондом, що об'єднує зусилля волонтерів, бізнесу, міжнародних фондів і держави, спрямовані на підтримку вразливих українців.

Раніше ми писали, що жінки з числа внутрішніх переселенців можуть отримати грошову допомогу від благодійників. Виплати доступні у низці громад трьох регіонів у травні.

Також ми повідомляли, що два види допомоги доступні вразливим громадянам від УВКБ ООН. Заявки на виплати можуть подавати мешканці Дніпропетровської області.

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