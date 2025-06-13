Выплаты для женщин — кому и как предоставят от 50 до 150 тыс. грн гранта

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во Львове открыта регистрация на получение информации о грантовом конкурсе для предпринимательниц от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". В рамках программы можно будет получить мини-гранты от 50 до 150 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба фонда в соцсети Facebook.

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"Львовянки-предпринимательницы — встречайте. Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" едет к вам с презентацией нового конкурса мини-грантов", — сообщают организаторы.

К участию приглашают активных гражданок, которые занимаются предпринимательством и уже имеют зарегистрированный ФЛП во Львове и области. Женщины получат информацию о возможностях финансовой поддержки для развития собственного дела, расширения бизнеса, а также заведения новых знакомств для предпринимательства.

Как отмечается, сумма грантов составит от 50 до 150 тыс. грн.

Там напомнили, что за три года работы фонда "Женские возможности в Украине" предоставили более 150 грантов женщина в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях для ведения бизнеса.

Как украинкам принять участие в мероприятии по программе помощи

Организаторы отмечают, что участие в мероприятии бесплатное. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить короткую онлайн-форму.

Объявление. Источник: БФ "Женские возможности в Украине"

"Дата: 20 июня 2025 года. Время: начало регистрации — 10:30. Презентация 11:00-13:00. Место: г. Львов, конференц-зал в отеле Modern Art Hotel. Проспект Шевченко, 28. Мы хотим, чтобы каждая участница этого события узнала, где и как получить финансовую поддержку для развития собственного дела. Это прекрасная возможность не только привлечь дополнительные ресурсы, но и найти новых партнеров, открыть перспективы для своего бизнеса", — сообщили в организации.

Напомним, в Николаеве доступны выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Речь идет о предоставлении выплаты в 10,8 тыс. грн за три месяца.

Также сообщалось, что украинские граждане могут присоединиться к грантовому конкурсу, который проведут при поддержке Швейцарии. Проект призван поддержать предпринимательство.