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Деньги для селян — кто может получить до 125 тыс. грн

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Дата публикации 26 мая 2025 08:00
Выплаты до 125 тыс. грн — кто и где может получить помощь в мае
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи в мае 2025 года от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Выплаты доступны гражданам, которые нуждаются в поддержке в ведении сельского домохозяйства.

Об этом информирует пресс-центр фонда в Facebook.

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Подробнее о помощи селянам

Речь идет о проекте "Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию". Он призван поддержать сельские домохозяйства, пострадавшие во время военного положения от агрессии РФ, путем предоставления денежной помощи.

Программу планируют реализовать в таких громадах:

  • Полтавская;
  • Глобинская.

Выплаты должны помочь:

  • в восстановлении и развитии сельскохозяйственной деятельности;
  • в улучшении доступа к рынкам;
  • в повышении осведомленности в ведении хозяйства через учебные сессии.

Домохозяйства должны подпадать под следующие критерии уязвимости:

  • многодетная семья (трое и более детей);
  • у членов домохозяйства есть инвалидность (первая и вторая группа) или тяжелая/хроническая болезнь;
  • домохозяйство возглавляет отец-одиночка или мать-одиночка, опекуны;
  • в домохозяйстве есть беременные женщины или дети до трех лет;
  • в семье есть пожилые люди (от 60 лет);
  • в домохозяйстве лица предпенсионного возраста от 50 лет, которые потеряли источник дохода.

Сумма денежной помощи и как получить

В рамках программы благотворительного фонда "Каритас Полтава" предоставят многоцелевые сельскохозяйственные гранты:

  • в сумме от 33 тыс. грн до 125 тыс. грн на приобретение: семян, удобрений, мелкого рогатого скота, корма, сельскохозяйственного оборудования. Также средства можно получить на легкий и средний ремонт сельскохозяйственной инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий, и восстановление оросительных систем;
  • от 8 тыс. грн до 16,5 тыс. грн на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции, поддержку для переработки пищевых продуктов и покрытие расходов на логистику.

Все, кто желает принять участие в программе, должны заполнить онлайн-форму предварительной регистрации.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут принять участие в проекте помощи от Норвежского совета по делам беженцев. Заявки будут принимать от уязвимых категорий людей до 27 мая 2025 года.

Также сообщалось, что в Украине проводят конкурс для развития STEM-образования в громадах. В проекте может принять участие молодежь среднего и старшего школьного возраста и получить 10 тыс. долл.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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