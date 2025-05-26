Выплаты до 125 тыс. грн — кто и где может получить помощь в мае

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи в мае 2025 года от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Выплаты доступны гражданам, которые нуждаются в поддержке в ведении сельского домохозяйства.

Об этом информирует пресс-центр фонда в Facebook.

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Речь идет о проекте "Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию". Он призван поддержать сельские домохозяйства, пострадавшие во время военного положения от агрессии РФ, путем предоставления денежной помощи.

Программу планируют реализовать в таких громадах:

Полтавская;

Глобинская.

Выплаты должны помочь:

в восстановлении и развитии сельскохозяйственной деятельности;

в улучшении доступа к рынкам;

в повышении осведомленности в ведении хозяйства через учебные сессии.

Домохозяйства должны подпадать под следующие критерии уязвимости:

многодетная семья (трое и более детей);

у членов домохозяйства есть инвалидность (первая и вторая группа) или тяжелая/хроническая болезнь;

домохозяйство возглавляет отец-одиночка или мать-одиночка, опекуны;

в домохозяйстве есть беременные женщины или дети до трех лет;

в семье есть пожилые люди (от 60 лет);

в домохозяйстве лица предпенсионного возраста от 50 лет, которые потеряли источник дохода.

Сумма денежной помощи и как получить

В рамках программы благотворительного фонда "Каритас Полтава" предоставят многоцелевые сельскохозяйственные гранты:

в сумме от 33 тыс. грн до 125 тыс. грн на приобретение: семян, удобрений, мелкого рогатого скота, корма, сельскохозяйственного оборудования. Также средства можно получить на легкий и средний ремонт сельскохозяйственной инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий, и восстановление оросительных систем;

от 8 тыс. грн до 16,5 тыс. грн на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции, поддержку для переработки пищевых продуктов и покрытие расходов на логистику.

Все, кто желает принять участие в программе, должны заполнить онлайн-форму предварительной регистрации.

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Также сообщалось, что в Украине проводят конкурс для развития STEM-образования в громадах. В проекте может принять участие молодежь среднего и старшего школьного возраста и получить 10 тыс. долл.