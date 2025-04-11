Выплаты на лечение от травм — кому выплатят до 50 тыс. грн в 2025 году

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году граждане одного из южных регионов могут получить единовременную денежную помощь до 50 тыс. гривен. Таким правом смогут воспользоваться те, кто пострадал от вражеских обстрелов.

Об этом говорится в материалах одного из горсоветов.

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Где и кому доступна материальная помощь

Средства в этом году предоставляют из областного бюджета жителям Запорожской области, а также переселенцам из других регионов.

Таким образом власти стремятся поддержать граждан, пострадавших от российской агрессии.

"За счет областного бюджета предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — отмечается в сообщении.

В 2025 году размер материальной помощи колеблется от 10 тыс. до 50 тыс. гривен. Сумма зависит от тяжести полученных травм из-за российских обстрелов. Предусмотрены выплаты при следующих обстоятельствах:

за телесные повреждения средней тяжести — 20 тыс. гривен;

за тяжкие телесные повреждения (контузия, травма, увечье) — 50 тыс. гривен.

Объявление. Источник: горсовет

Как оформить выплаты пострадавшим

Финансовая помощь в Запорожье будет доступна гражданам до конца текущего года. Украинцы могут обращаться в Департамент соцзащиты населения горсовета. Нужно предоставить заявление и пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

выписка из Единого реестра досудебных расследований;

свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

документы, где подтверждаются полномочия законного представителя;

справка о постановке на учет переселенцев;

справка с реквизитами счета в банке.

Для оформления помощи в Запорожье необходимо обратиться в райотделы приема граждан департамента соцзащиты населения.

Ранее мы рассказывали, что общественная организация "Вісь" принимает заявки на выплаты. Программу помощи реализуют при поддержке Швейцарии.

Также сообщали, что некоторые украинцы смогут оформить помощь от УВКБ ООН весной этого года. Проект функционирует в громадах Днепропетровской области.