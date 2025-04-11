Виплати на лікування від травмувань — кому виплатять до 50 тис. грн у 2025 році

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році громадяни одного з південних регіонів можуть отримати одноразову грошову допомогу до 50 тис. гривень. Таким правом зможуть скористатися ті, хто постраждав від ворожих обстрілів.

Про це йдеться у матеріалах однієї з міськрад.

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Де і кому доступна матеріальна допомога

Кошти цьогоріч надають з обласного бюджету жителям Запорізької області, а також переселенцям з інших регіонів.

Таким чином влада прагне підтримати громадян, які постраждали від російської агресії.

"Коштом обласного бюджету надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень, завданих внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області", — наголошується у повідомленні.

У 2025 році розмір матеріальної допомоги коливається від 10 тис. до 50 тис. гривень. Сума залежить від тяжкості отриманих травм через російські обстріли. Передбачені виплати за таких обставин:

за тілесні ушкодження середньої тяжкості — 20 тис. гривень;

за тяжкі тілесні ушкодження (контузія, травма, каліцтво) — 50 тис. гривень.

Оголошення. Джерело: міськрада

Як оформити виплати постраждалим

Фінансова допомога у Запоріжжі буде доступна громадянам до кінця поточного року. Українці можуть звертатися до Департаменту соцзахисту населення міськради. Потрібно надати заяву та пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

свідоцтво про народження дитини (за наявності);

документи, де підтверджується повноваження законного представника;

довідка про взяття на облік переселенців;

довідка з реквізитів рахунку в банку.

Для оформлення допомоги в Запоріжжі необхідно звернутися до райвідділів прийому громадян департаменту соцзахисту населення.

Раніше ми розповідали, що громадська організація "Вісь" приймає заявки на виплати. Програму допомоги реалізують за підтримки Швейцарії.

Також повідомляли, що деякі українці зможуть оформити допомогу від УВКБ ООН навесні цього року. Проєкт функціонує в громадах Дніпропетровської області.