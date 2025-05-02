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Гроші для пенсіонерів — кому і де виплачують по 7 тис. грн

2 травня 2025 13:18
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 2025 році — хто з пенсіонерів отримає 7 тис. грн
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році деякі громадяни пенсійного віку зможуть отримати від держави фінансову допомогу від 1 до 7 тис. грн. На такі виплати мають право 100-річні ювіляри.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Соціальний захист міста Суми".

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Умови програми допомоги для ювілярів

Як зазначається, допомогу для громадян, яким виповнилось 100 і більше років, можуть отримати жителі міста Суми. Станом на травень 2025 року в громаді налічується 13 старожилів, які відсвяткували таку дату.

Відповідні виплати щороку надає Сумська міська тергромада. Така грошова допомога громадянам, яким виповнюється 100 років, є не лише актом доброчинності, а повагою до минулого.

"Бо як ми ставимось до своїх найстарших — так і формуємо майбутнє... Сто років — це не просто дата. Це життя, яке бачило війни й мир, голод і хліб, падіння імперій і народження надії. У кожному столітньому серці — книга, яку не напише жоден історик, але яку збережуть зморшки, тиша і погляд", — йдеться у повідомленні.

 

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Оголошення. Джерело: Соцзахист міста Суми

Суми допомоги та як отримати у 2025 році

З метою соцпідтримки найбільш вразливих верств населення, програма Сумської міської тергромади "Милосердя" на 2025-2027 роки", передбачає надання допомоги для тих, кому виповнилось понад 100 років у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, щороку. Цьогоріч йдеться про суму у 1,18 тис. грн.

Також одноразову грошову допомогу вплачують з нагоди Дня народження тим, хто святкує своє 100-річчя. У 2025 році розмір виплати становить три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність — 7 тис. грн.

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