Допомога українкам — яку важливу підтримку обіцяють жінкам в Acted Ukraine

Допомога від Acted Ukraine — що пропонують українкам у травні
Гуманітарна організація "Acted Ukraine" оголосила нову програму підтримки жінок з числа безробітних та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відкрито реєстрацію на безплатне навчання за спеціальністю, що дозволить отримувати гідну заробітну плату.
Про це інформує пресслужба організації у Facebook.
Детальніше про програму Acted Ukraine
Як зазначається, Acted Ukraine реалізує програму підтримки для жінок, які мешкають у Вінницькій області.
Вона передбачає безкоштовні офлайн-курси за спеціальністю Electronics Assembler (монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг.
Організатори зауважили, що Electronics Assembler є спеціальністю, що дозволить працевлаштуватися на гідну заробітну плату в автомобільній, аерокосмічній, медичній, телекомунікаційних сферах.
"Заповнюйте конкурсну заявку і отримайте можливість безкоштовно опанувати затребувану професію!", — йдеться у повідомленні.
Очікується, що всі учасники зможуть навчитися:
- монтувати електронні компоненти;
- паяти деталі;
- здійснювати механічну збірку;
- перевіряти та тестувати прилади;
- розбиратися в технічній документації;
- працювати в команді та за виробничими процесами;
- володіти різними інструментами та обладнанням.
Тривалість навчального курсу становить 1,5 місяця. Заняття будуть відбуватися в очній формі тричі на тиждень на базі училища за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145.
Хто та як може долучитися до навчальної програми
Подати заявку на участь в конкурсі зможуть як жінки, так і деякі чоловіки, за такими критеріями вразливості:
- жінки, які є переселенками;
- жінки, які очолюють домогосподарства з неповнолітніми дітьми;
- самотні мати/батько;
- жінки або чоловіки з інвалідністю;
- жінки, які доглядають за людьми похилого віку/особами з інвалідністю/з тяжкими хронічними хворобами;
- безробітні жінки.
Щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити спеціальну форму.
Заявки прийматимуть до 23:59 4 квітня 2025 року.
Деталі щодо програми можна уточнити:
- за номером телефону: +38 063 609 72 51;
- надіславши листа на електронну пошту: ukraine.seed@acted.org
"Вартість навчання буде повністю покрита організацією Acted", — наголосили організатори.
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