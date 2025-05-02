Допомога українкам — яку важливу підтримку обіцяють жінкам в Acted Ukraine

Молода жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Гуманітарна організація "Acted Ukraine" оголосила нову програму підтримки жінок з числа безробітних та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відкрито реєстрацію на безплатне навчання за спеціальністю, що дозволить отримувати гідну заробітну плату.

Про це інформує пресслужба організації у Facebook.

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Детальніше про програму Acted Ukraine

Як зазначається, Acted Ukraine реалізує програму підтримки для жінок, які мешкають у Вінницькій області.

Вона передбачає безкоштовні офлайн-курси за спеціальністю Electronics Assembler (монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг.

Організатори зауважили, що Electronics Assembler є спеціальністю, що дозволить працевлаштуватися на гідну заробітну плату в автомобільній, аерокосмічній, медичній, телекомунікаційних сферах.

"Заповнюйте конкурсну заявку і отримайте можливість безкоштовно опанувати затребувану професію!", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що всі учасники зможуть навчитися:

монтувати електронні компоненти;

паяти деталі;

здійснювати механічну збірку;

перевіряти та тестувати прилади;

розбиратися в технічній документації;

працювати в команді та за виробничими процесами;

володіти різними інструментами та обладнанням.

Тривалість навчального курсу становить 1,5 місяця. Заняття будуть відбуватися в очній формі тричі на тиждень на базі училища за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145.

Оголошення. Джерело: Acted Ukraine

Хто та як може долучитися до навчальної програми

Подати заявку на участь в конкурсі зможуть як жінки, так і деякі чоловіки, за такими критеріями вразливості:

жінки, які є переселенками;

жінки, які очолюють домогосподарства з неповнолітніми дітьми;

самотні мати/батько;

жінки або чоловіки з інвалідністю;

жінки, які доглядають за людьми похилого віку/особами з інвалідністю/з тяжкими хронічними хворобами;

безробітні жінки.

Щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити спеціальну форму.

Заявки прийматимуть до 23:59 4 квітня 2025 року.

Деталі щодо програми можна уточнити:

за номером телефону: +38 063 609 72 51;

надіславши листа на електронну пошту: ukraine.seed@acted.org

"Вартість навчання буде повністю покрита організацією Acted", — наголосили організатори.

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