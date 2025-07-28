Выплаты для людей с инвалидностью от 200 тыс. грн — кому гарантируют в 2025 году

Деньги для лиц с инвалидностью — кому выплатят от 200 тыс. грн
Гражданам, которым был нанесен ущерб жизни и здоровью из-за российской военной агрессии, законодательством предусмотрено предоставление денежной помощи. Украинцам рассказали, какой размер помощи гарантируют и какие необходимы документы в 2025 году.
Об этом информирует пресс-служба Центра предоставления административных услуг в одной из громад Херсонской области.
Кто имеет право на помощь за вред здоровью и суммы в 2025 году
Назначение соответствующих выплат предусмотрено законом №2980-IX. Речь идет о предоставлении единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный в результате военной агрессии России против Украины от 20 марта 2023 года, некоторым работникам. А именно:
- тем, кто работает на объектах критической инфраструктуры;
- работникам государственной службы;
- чиновникам местного самоуправления.
Согласно документу, диапазон помощи колеблется от 200 тыс. до 800 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности. В частности, в 2025 году размер выплат следующий:
- для первой группы инвалидности — 800 тыс. грн;
- для второй группы инвалидности — 500 тыс. грн;
- для третьей группы инвалидности — 200 тыс. грн.
Кроме того, на выплаты имеют право родные таких работников в случае их гибели или смерти. Сумма помощи равна 1 млн грн.
Какие необходимы документы для получения помощи
Граждане, которые подпадают под требования на помощь за вред жизни и здоровью, должны реализовать такое право в течение трех лет с даты появления. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ПФУ:
- лично, так и через законного представителя гражданина;
- онлайн на портале е-услуг ПФУ, добавив необходимые документы и подписав заявление цифровой подписью.
Украинцы должны собрать такой пакет документов:
- заявление на предоставление помощи;
- документ с удостоверением личности;
- идентификационный код;
- акт расследования/спецрасследования;
- документы о родственных связях для родных;
- справка об обучении (для лиц до 23 лет);
- справка к акту медосмотра (для лиц, имеющих инвалидность);
- судебное решение о недееспособности/назначении опекуна;
- свидетельство о смерти (в случае гибели);
- справка судебно-медицинской экспертизы с причиной смерти;
- заверенная копия решения суда/нотариально удостоверенной операции с подтверждением факта содержания лиц погибшим.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области гражданам доступна программа поддержки от Эстонского совета по делам беженцев в Украине. Те, кто пройдут отбор, смогут получить 42 тыс. грн помощи.
Также мы рассказывали, что в прифронтовых регионах действует программа помощи на прохождение отопительного сезона 2025/26 годов. Она предусматривает предоставление средств на покупку твердого печного бытового топлива.
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