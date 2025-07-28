Выплаты для людей с инвалидностью от 200 тыс. грн — кому гарантируют в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Гражданам, которым был нанесен ущерб жизни и здоровью из-за российской военной агрессии, законодательством предусмотрено предоставление денежной помощи. Украинцам рассказали, какой размер помощи гарантируют и какие необходимы документы в 2025 году.

Об этом информирует пресс-служба Центра предоставления административных услуг в одной из громад Херсонской области.

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Кто имеет право на помощь за вред здоровью и суммы в 2025 году

Назначение соответствующих выплат предусмотрено законом №2980-IX. Речь идет о предоставлении единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный в результате военной агрессии России против Украины от 20 марта 2023 года, некоторым работникам. А именно:

тем, кто работает на объектах критической инфраструктуры;

работникам государственной службы;

чиновникам местного самоуправления.

Согласно документу, диапазон помощи колеблется от 200 тыс. до 800 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности. В частности, в 2025 году размер выплат следующий:

для первой группы инвалидности — 800 тыс. грн;

для второй группы инвалидности — 500 тыс. грн;

для третьей группы инвалидности — 200 тыс. грн.

Кроме того, на выплаты имеют право родные таких работников в случае их гибели или смерти. Сумма помощи равна 1 млн грн.

Какие необходимы документы для получения помощи

Граждане, которые подпадают под требования на помощь за вред жизни и здоровью, должны реализовать такое право в течение трех лет с даты появления. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ПФУ:

лично, так и через законного представителя гражданина;

онлайн на портале е-услуг ПФУ, добавив необходимые документы и подписав заявление цифровой подписью.

Украинцы должны собрать такой пакет документов:

заявление на предоставление помощи;

документ с удостоверением личности;

идентификационный код;

акт расследования/спецрасследования;

документы о родственных связях для родных;

справка об обучении (для лиц до 23 лет);

справка к акту медосмотра (для лиц, имеющих инвалидность);

судебное решение о недееспособности/назначении опекуна;

свидетельство о смерти (в случае гибели);

справка судебно-медицинской экспертизы с причиной смерти;

заверенная копия решения суда/нотариально удостоверенной операции с подтверждением факта содержания лиц погибшим.

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