Деньги для лиц с инвалидностью — кому выплатят 10,8 тыс. грн

Деньги для лиц с инвалидностью — кому выплатят 10,8 тыс. грн

Дата публикации 20 августа 2025 08:46
Выплаты для украинцев с инвалидностью — где доступна финпомощь в 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских городов граждане, имеющие инвалидность, смогут получить многоцелевую денежную помощь. Для этого необходимо подпадать под определенные критерии и иметь пакет документов, в частности, медицинскую справку.

Об этом говорится в сообщении городского головы Никополя Александра Саюка.

Читайте также:

Подробнее о финпомощи для лиц с инвалидностью

Как отмечается, проект помощи реализуют в городе Никополь Днепропетровской области. В рамках многоцелевой денежной помощи от общественной организации "Авалист", занимающейся социальными и общественными проектами, средства смогут получить граждане, у которых есть инвалидность второй группы.

Организацию основали в 2018 году. Широкая деятельность началась в начале полномасштабной войны на востоке страны в виде инициативной группы, которая специализировалась на оказании помощи на волонтерских началах в Днепропетровской области.

"Авалист" начинает регистрацию на многоцелевую денежную помощь для лиц с инвалидностью 2-й группы, проживающих в Никополе", — сообщил городской голова.

Программа предусматривает, что граждане будут получать выплаты в размере 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев. Средства пришлют одним траншем в сумме 10,8 тыс. грн.

Для того, чтобы иметь право подать заявки на многоцелевую финпомощь, нужно соответствовать следующим требованиям:

  • человек проживает в Никополе на Днепропетровщине;
  • есть подтверждение инвалидности второй группы от врачей;
  • гражданин не получал подобной помощи от других гуманитарных фондов в течение последних трех месяцев.

Как подать заявки на выплаты

Как отмечается, зарегистрироваться на выплаты от ОО "Авалист" можно будет на стадионе имени Куценко (пн-пт с 8:00 до 18:00).

При себе нужно иметь такой пакет документов:

  • паспорт/ID-карта;
  • идентификационный код;
  • справка об инвалидности 2 группы;
  • банковская справка о счете с номером IBAN;
  • справка переселенца (при наличии).

Уточнить вопросы по программе помощи можно по номеру: 0800338502 (бесплатно, с 8:00 до 18:00).

Ранее мы сообщали, что гражданам, пострадавшим от войны, окажут помощь по проекту "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине". Средства получат лица с инвалидностью, пенсионеры и многодетные родители.

Также писали о том, что религиозная организация "Каритас-Спес Конотоп" сообщила о том, что пострадавшим от войны гражданам выплатят по 11 тыс. грн. Речь идет о тех, кто получил травмы от российской агрессии.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
