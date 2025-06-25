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Главная Финансы Деньги для лиц с инвалидностью — кому дают от 200 до 800 тысяч

Деньги для лиц с инвалидностью — кому дают от 200 до 800 тысяч

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Дата публикации 25 июня 2025 08:00
Выплаты для лиц с инвалидностью — кто имеет право на 800 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому предоставляют помощь за полученный вред здоровью в 2025 году Размеры выплат и какие нужны документы

Украинские граждане могут оформить государственную единовременную денежную помощь за полученный вред жизни и здоровью в связи с военной агрессией России. Выплаты предусмотрены в случае получения увечья, что привело к инвалидности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кому предоставляют помощь за полученный вред здоровью в 2025 году

По данным ПФУ, граждане, которых признали лицами с инвалидностью за время полномасштабной войны, имеют право в течение нескольких лет оформить госпомощь от 200 до 800 тыс. гривен. Однако на соответствующую поддержку смогут рассчитывать только определенные категории граждан.

Согласно закону №2980-IX, выплаты предусмотрены для:

  • работников объектов критической инфраструктуры;
  • государственных служащих;
  • должностных лиц местного самоуправления.

Таким гражданам отводится три года на оформление помощи за вред жизни и здоровью со времени получения инвалидности.

Для этого нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или подать заявление дистанционно на портале е-услуг ПФУ. Также это можно сделать через законного представителя.

Размеры выплат и какие нужны документы

Как сообщают в фонде, размер выплат зависит от группы инвалидности:

  • 800 тыс. гривен — инвалидность I группы;
  • 500 тыс. гривен — инвалидность II группы;
  • 200 тыс. гривен — инвалидность III группы.

Помощь могут получить и родные в случае гибели или смерти вышеуказанных категорий работников в сумме 1 млн грн.

В ПФУ нужно подать такие документы (копии):

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • акт расследования;
  • документ о родственных связях;
  • справка об обучении (для граждан до 23 лет);
  • справка к акту медицинского осмотра;
  • судебное решение о недееспособности;
  • свидетельство о смерти (в случае гибели);
  • справка судебно-медицинской экспертизы, где указана причина смерти;
  • заверенная копия судебного решения или нотариально удостоверенной сделки, где указан факт содержания лиц погибшим.

Ранее мы писали о том, для кого предусмотрена финпомощь ко Дню Независимости. В ПФУ уточнили список категорий граждан, которые смогут рассчитывать на выплаты.

Также сообщалось о том, что УВКБ ООН будет принимать заявки на денежную помощь в Кривом Роге. Средства смогут получить уязвимые категории граждан.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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