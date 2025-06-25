Выплаты для лиц с инвалидностью — кто имеет право на 800 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане могут оформить государственную единовременную денежную помощь за полученный вред жизни и здоровью в связи с военной агрессией России. Выплаты предусмотрены в случае получения увечья, что привело к инвалидности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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По данным ПФУ, граждане, которых признали лицами с инвалидностью за время полномасштабной войны, имеют право в течение нескольких лет оформить госпомощь от 200 до 800 тыс. гривен. Однако на соответствующую поддержку смогут рассчитывать только определенные категории граждан.

Согласно закону №2980-IX, выплаты предусмотрены для:

работников объектов критической инфраструктуры;

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления.

Таким гражданам отводится три года на оформление помощи за вред жизни и здоровью со времени получения инвалидности.

Для этого нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или подать заявление дистанционно на портале е-услуг ПФУ. Также это можно сделать через законного представителя.

Размеры выплат и какие нужны документы

Как сообщают в фонде, размер выплат зависит от группы инвалидности:

800 тыс. гривен — инвалидность I группы;

500 тыс. гривен — инвалидность II группы;

200 тыс. гривен — инвалидность III группы.

Помощь могут получить и родные в случае гибели или смерти вышеуказанных категорий работников в сумме 1 млн грн.

В ПФУ нужно подать такие документы (копии):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

акт расследования;

документ о родственных связях;

справка об обучении (для граждан до 23 лет);

справка к акту медицинского осмотра;

судебное решение о недееспособности;

свидетельство о смерти (в случае гибели);

справка судебно-медицинской экспертизы, где указана причина смерти;

заверенная копия судебного решения или нотариально удостоверенной сделки, где указан факт содержания лиц погибшим.

Ранее мы писали о том, для кого предусмотрена финпомощь ко Дню Независимости. В ПФУ уточнили список категорий граждан, которые смогут рассчитывать на выплаты.

Также сообщалось о том, что УВКБ ООН будет принимать заявки на денежную помощь в Кривом Роге. Средства смогут получить уязвимые категории граждан.