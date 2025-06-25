Выплаты для лиц с инвалидностью — кто имеет право на 800 тыс. грн

Деньги для лиц с инвалидностью — кому дают от 200 до 800 тысяч
Украинские граждане могут оформить государственную единовременную денежную помощь за полученный вред жизни и здоровью в связи с военной агрессией России. Выплаты предусмотрены в случае получения увечья, что привело к инвалидности.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Кому предоставляют помощь за полученный вред здоровью в 2025 году
По данным ПФУ, граждане, которых признали лицами с инвалидностью за время полномасштабной войны, имеют право в течение нескольких лет оформить госпомощь от 200 до 800 тыс. гривен. Однако на соответствующую поддержку смогут рассчитывать только определенные категории граждан.
Согласно закону №2980-IX, выплаты предусмотрены для:
- работников объектов критической инфраструктуры;
- государственных служащих;
- должностных лиц местного самоуправления.
Таким гражданам отводится три года на оформление помощи за вред жизни и здоровью со времени получения инвалидности.
Для этого нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или подать заявление дистанционно на портале е-услуг ПФУ. Также это можно сделать через законного представителя.
Размеры выплат и какие нужны документы
Как сообщают в фонде, размер выплат зависит от группы инвалидности:
- 800 тыс. гривен — инвалидность I группы;
- 500 тыс. гривен — инвалидность II группы;
- 200 тыс. гривен — инвалидность III группы.
Помощь могут получить и родные в случае гибели или смерти вышеуказанных категорий работников в сумме 1 млн грн.
В ПФУ нужно подать такие документы (копии):
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- акт расследования;
- документ о родственных связях;
- справка об обучении (для граждан до 23 лет);
- справка к акту медицинского осмотра;
- судебное решение о недееспособности;
- свидетельство о смерти (в случае гибели);
- справка судебно-медицинской экспертизы, где указана причина смерти;
- заверенная копия судебного решения или нотариально удостоверенной сделки, где указан факт содержания лиц погибшим.
Ранее мы писали о том, для кого предусмотрена финпомощь ко Дню Независимости. В ПФУ уточнили список категорий граждан, которые смогут рассчитывать на выплаты.
Также сообщалось о том, что УВКБ ООН будет принимать заявки на денежную помощь в Кривом Роге. Средства смогут получить уязвимые категории граждан.
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