Виплати для осіб з інвалідністю — хто має право на 800 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть оформити державну одноразову грошову допомогу за отриману шкоду життю та здоров’ю у зв'язку з військовою агресією Росії. Виплати передбачені у випадку отримання каліцтва, що призвело до інвалідності.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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За даними ПФУ, громадяни, яких визнали особами з інвалідністю за час повномасштабної війни, мають право упродовж кількох років оформити держдопомогу від 200 до 800 тис. гривень. Проте на відповідну підтримку зможуть розраховувати лише певні категорії громадян.

Відповідно до закону №2980-IX, виплати передбачені для:

працівників об’єктів критичної інфраструктури;

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування.

Таким громадянам відводиться три роки на оформлення допомоги за шкоду життю та здоров’ю з часу отримання інвалідності.

Для цього потрібно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду або подати заяву дистанційно на порталі е-послуг ПФУ. Також це можна зробити через законного представника.

Розміри виплат та які потрібні документи

Як повідомляють у фонді, розмір виплат залежить від групи інвалідності:

800 тис. гривень — інвалідність І групи;

500 тис. гривень — інвалідність ІІ групи;

200 тис. гривень — інвалідність ІІІ групи.

Допомогу можуть отримати і рідні у разі загибелі чи смерті вищевказаних категорій працівників у сумі 1 млн грн.

В ПФУ потрібно подати такі документи (копії):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

акт розслідування;

документ про родинні зв’язки;

довідка про навчання (для громадян до 23 років);

довідка до акта медичного огляду;

судове рішення щодо недієздатності;

свідоцтво про смерть (у разі загибелі);

довідка судово-медичної експертизи, де вказана причина смерті;

засвідчена копія судового рішення або нотаріально посвідченого правочину, де вказаний факт утримання осіб загиблим.

Раніше ми писали про те, для кого передбачена фіндопомога до Дня Незалежності. У ПФУ уточнили список категорій громадян, які зможуть розраховувати на виплати.

Також повідомлялося про те, що УВКБ ООН прийматиме заявки на грошову допомогу у Кривому Розі. Кошти зможуть отримати вразливі категорії громадян.