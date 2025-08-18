Выплата 800 тыс. грн для лиц с инвалидностью — правила подачи заявления

Человек держит деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине граждане могут получить от государства выплаты в размере до 800 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности, возникшей из-за травм, полученных во время полномасштабной войны. Известны правила подачи соответствующего обращения и нормы начисления выплат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Правозащитного союза инвалидов".

Кому предусмотрены выплаты до 800 тыс. грн

Речь идет о государственной единовременной денежной помощи для граждан, получивших инвалидность в связи с ранением, увечьем, контузией или из-за болезней, связанных с выполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей во время военной агрессии РФ против Украины в районах проведения после 24 февраля 2022 года военных действий или в районах, подвергшихся бомбардировке, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Правом на выплаты могут воспользоваться такие граждане:

Работники объектов критической инфраструктуры; Государственные служащие, должностные лица местного самоуправления.

В случае гибели (смерти) работников объектов критической инфраструктуры, госслужащих, должностных лиц местного самоуправления при таких обстоятельствах — выплаты смогут получить члены их семей.

Речь идет о таких членах семьи, кто будет иметь право на помощь:

детях (усыновленных, зачатых при жизни и рожденных после смерти, а также тех, в отношении которых погибший был лишен родительских прав);

одном из супругов, который пережил погибшего;

родителях (усыновителях), если не были лишены родительских прав или их восстановили;

внуках, если родители на момент гибели умерли;

женщинах или мужчинах, с которыми погибший проживал как семья без официального брака, если это подтверждено судебным решением;

лицах на содержании, определенным согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Предоставление помощи в зависимости от группы инвалидности предусмотрено в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью первой группы — 800 тыс. гривен;

для лиц с инвалидностью второй группы — 500 тыс. гривен;

для лиц с инвалидностью третьей группы — 200 тыс. гривен;

в случае гибели/смерти — 1 млн гривен.

Правила подачи заявления на денежную помощь

Согласно правилам, граждане, которые наделены правом на помощь за вред жизни и здоровью, должны воспользоваться им в течение трех лет с даты приобретения.

Для оформления помощи нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда или подать заявление дистанционно:

лично/через законного представителя;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ вместе с отсканированными документами и подписанным заявлением квалифицированной электронной подписью.

Граждане должны подготовить, кроме заявления, следующие документы:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

акт расследования/спецрасследования;

справку к акту медосмотра;

свидетельство о смерти (в случае гибели);

судебное решение о недееспособности/назначение опекуна;

документы, подтверждающие родственную связь членов семьи погибшего/умершего;

справку об обучении (для предоставления детям до 23 лет);

справку судебно-медицинской экспертизы с указанием причины смерти/погибели;

решение суда или нотариально удостоверенного соглашения с подтверждением факта содержания погибшим (копия).

