Выплаты для людей с инвалидностью — как оформить помощь в 800 тыс. грн в 2025 году

Деньги для людей с инвалидностью — кому гарантируют 800 тыс. грн
Украинцы могут получить до одного миллиона гривен денежной помощи от государства в 2025 году. Выплаты предусмотрены для некоторых категорий граждан, пострадавших от войны в Украине и получивших инвалидность.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Условия предоставления единовременного пособия от государства в 2025 году
В этом году государство выплачивает денежную помощь гражданам, которые получили ранения, увечья или тяжелые болезни из-за боевых действий, а также родным погибших.
Соответствующая финансовая поддержка предусмотрена для тех украинцев, которые, рискуя жизнью, продолжали выполнять свои профессиональные обязанности.
Право на единовременную денежную помощь предоставлено:
- Работникам критической инфраструктуры, которые получили ранения из-за военных действий;
- Госслужащим и представителям органов местного самоуправления, которые пострадали от агрессии РФ;
- Членам семьи таких категорий лиц, погибших из-за боевых действий или обстрелов.
Размер выплат и как оформить в 2025 году
Сумма помощи может достигать одного миллиона гривен. Она зависит от уровня инвалидности или факта гибели вышеуказанных категорий работников:
- 1 млн грн — семьям погибших;
- 800 тыс. грн — лицам с инвалидностью первой группы;
- 500 тыс. грн — лицам с инвалидностью второй группы;
- 200 тыс. грн — лицам с инвалидностью третьей группы.
В случае, если граждане подпадают под указанные требования, они имеют право подать заявление на выплату. Это можно сделать следующими способами:
- офлайн — лично обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда;
- онлайн — подав заявление через портал е-услуг ПФУ.
Также необходимо собрать следующие документы:
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный код;
- документы, где подтверждаются обстоятельства ранения/гибели (заключение МСЭК, медсправки, решение суда);
- документы, где подтверждаются родственные связи (в случае смерти родных).
Заявление на выплаты необходимо подать в течение трех лет с момента возникновения права на такую денежную помощь.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге граждане могут подать заявки на финпомощь от УВКБ ООН. Выплаты предусмотрены только для двух категорий граждан.
Также сообщалось, что в этом году граждане, которым требуется лечение, могут получить денежную помощь от местных властей. В частности, на такие выплаты смогут рассчитывать жители Херсона.
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