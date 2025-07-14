Выплаты для людей с инвалидностью — как оформить помощь в 800 тыс. грн в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить до одного миллиона гривен денежной помощи от государства в 2025 году. Выплаты предусмотрены для некоторых категорий граждан, пострадавших от войны в Украине и получивших инвалидность.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Условия предоставления единовременного пособия от государства в 2025 году

В этом году государство выплачивает денежную помощь гражданам, которые получили ранения, увечья или тяжелые болезни из-за боевых действий, а также родным погибших.

Соответствующая финансовая поддержка предусмотрена для тех украинцев, которые, рискуя жизнью, продолжали выполнять свои профессиональные обязанности.



Право на единовременную денежную помощь предоставлено:

Работникам критической инфраструктуры, которые получили ранения из-за военных действий; Госслужащим и представителям органов местного самоуправления, которые пострадали от агрессии РФ; Членам семьи таких категорий лиц, погибших из-за боевых действий или обстрелов.

Размер выплат и как оформить в 2025 году

Сумма помощи может достигать одного миллиона гривен. Она зависит от уровня инвалидности или факта гибели вышеуказанных категорий работников:

1 млн грн — семьям погибших;

800 тыс. грн — лицам с инвалидностью первой группы;

500 тыс. грн — лицам с инвалидностью второй группы;

200 тыс. грн — лицам с инвалидностью третьей группы.

В случае, если граждане подпадают под указанные требования, они имеют право подать заявление на выплату. Это можно сделать следующими способами:

офлайн — лично обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда;

онлайн — подав заявление через портал е-услуг ПФУ.

Также необходимо собрать следующие документы:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

документы, где подтверждаются обстоятельства ранения/гибели (заключение МСЭК, медсправки, решение суда);

документы, где подтверждаются родственные связи (в случае смерти родных).

Заявление на выплаты необходимо подать в течение трех лет с момента возникновения права на такую денежную помощь.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге граждане могут подать заявки на финпомощь от УВКБ ООН. Выплаты предусмотрены только для двух категорий граждан.

Также сообщалось, что в этом году граждане, которым требуется лечение, могут получить денежную помощь от местных властей. В частности, на такие выплаты смогут рассчитывать жители Херсона.