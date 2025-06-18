Выплаты ко Дню Независимости — сколько получат граждане с инвалидностью в августе

Гражданам с инвалидностью выплатят по 3,1 тыс. грн в августе
Власти ко Дню Независимости выплатят денежную помощь гражданам с инвалидностью, пострадавшим от войны, и ветеранам в 2025 году. Согласно утвержденному правительством решению, максимальный размер выплат составит 3,1 тыс. грн.
Вопрос выплат прописан в постановлении Кабинета министров №486.
Размер помощи ко Дню Независимости в 2025 году
Речь идет о постановлении "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", в 2025 году".
Кабмин утвердил размеры выплат на разном уровне. В частности, лица с инвалидностью вследствие войны получат такие суммы:
- для первой группы — 3100 грн;
- для второй группы — 2900 грн;
- для третьей группы — 2700 грн.
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям заключенных в лагерях выплатят по 1000 грн.
Для лиц с особыми заслугами перед Родиной — по 3100 грн.
Члены семей погибших защитников, вдовцы и вдовы умерших участников боевых действий — по 650 грн.
Для участников войны, бывших узников концлагерей, принудительно вывезенных на работы, детям партизан выплатят по 450 грн.
Как произойдет начисление выплат и кому надо подать заявление
Гражданам, которые имеют право на выплату, не являются пенсионерами и не проходят службу, не работают, должны обратиться в отделение ПФУ, где надо написать заявление. Его необходимо подать до 1 августа этого года. Если такой возможности нет — заявления будут принимать до 1 октября 2025 года.
Пенсионерам и лицам с инвалидностью денежную помощь выплатят в августе вместе с основной суммой пенсии.
Ветеранам войны, которые проходят военную службу или работают и не являются пенсионерами, средства перечислят на счета воинских частей, учреждений, организаций, где они служат или работают.
Ранее мы писали, что организация Красного Креста в Запорожье выплатит лицам с инвалидностью I-III группы средства. Одним из условий является то, что граждане не получали финпомощь от других организаций.
Также рассказывали, что лица с инвалидностью, полученной из-за агрессии РФ, смогут получить государственную помощь. В 2025 году она выплата составляет 200 тыс. — 800 тыс. грн.
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