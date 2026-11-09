Гречка на касі. Фото:УНІАН

Гречка в Україні продовжує дорожчати. За місяць середня вартість кілограма зросла приблизно на 12% і сягнула 92 грн. При цьому навіть збільшення прогнозованого врожаю не гарантує нижчих цін, адже запаси крупи скоротилися майже втричі. У листопаді різниця між пропозиціями магазинів сягає десятків гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Скільки коштує гречка в супермаркетах у листопаді

У листопаді покупці можуть помітити суттєву різницю між цінниками на гречану крупу. Вартість залежить від виробника, торговельної мережі та акційних пропозицій.

За даними моніторингу цін у супермаркетах станом на 8 листопада, кілограм гречки коштує:

Metro — 81 грн;

Novus — 81,49 грн;

Auchan — 81,30 грн;

Megamarket — 99 грн.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями становить 18 грн за кілограм. Якщо купити два кілограми крупи, переплата за вибір дорожчого магазину сягне 36 грн.

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Окремо варто враховувати, що середня роздрібна ціна, яку озвучує Міністерство аграрної політики, становить близько 92 грн/кг. Вона може відрізнятися від цін у конкретних торговельних мережах через методику розрахунку, асортимент і наявність акцій.

На скільки подорожчала гречка за місяць

За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, середня роздрібна ціна гречки в Україні за місяць збільшилася приблизно на 12%. Наразі кілограм крупи коштує близько 92 грн.

Для порівняння, місяцем раніше середня ціна становила орієнтовно 82 грн/кг. Тобто за кожен кілограм покупці тепер платять приблизно на 10 грн більше.

Якщо родина купує два кілограми гречки на місяць, додаткові витрати становлять близько 20 грн. За закупівлі п'яти кілограмів різниця вже наближається до 50 грн.

Водночас міністр зазначив, що протягом останнього тижня середня вартість крупи залишалася стабільною. Це означає, що після попереднього подорожчання ринок поки не демонструє нового різкого стрибка цін.

Чому гречка не дешевшає попри більший урожай

Однією з причин високої вартості гречки залишаються невеликі запаси попереднього врожаю. За оцінками Мінагрополітики, перехідні залишки скоротилися з 50 тис. тонн до приблизно 17 тис. тонн.

Водночас у 2026 році Україна може зібрати близько 83 тис. тонн гречки. Для порівняння, минулого року виробництво становило 71 тис. тонн. Таким чином, прогнозований урожай має збільшитися приблизно на 17%.

Однак цього недостатньо, щоб сформувати значний надлишок продукції на ринку. За оцінками міністерства, внутрішнє споживання гречки у сезоні 2026–2027 років становитиме близько 75 тис. тонн.

Різниця між прогнозованим урожаєм і потребами українців становить лише 8 тис. тонн. До того ж ці обсяги не можна вважати вільним запасом, який одразу потрапить у магазини: потрібно враховувати переробку, постачання та формування товарних резервів.

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