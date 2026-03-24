Гречка по цене золота: эксперт назвал сроки подорожания продуктов

Пакеты гречки на полке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Некоторые продукты в Украине уже подорожали на 30-40%, что обусловлено не только экономическими, но и военно-политическими факторами. Однако такой скачок цен не окончательный, пик ожидается через несколько недель.

Об этом рассказал в в эфире Вечір.LIVE экономический эксперт Зиновий Свереда, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему выросли цены на продукты

По словам эксперта, есть несколько факторов, которые этому способствовали. Прежде всего это типичный весенний цикл, во время которого цены на продукты повышаются на 15-20%. К нему добавились политическая ситуация и война

"Сегодня цены устанавливаются не столько в соответствии с экономическими законами, сколько на поле боя. И поэтому действительно может случиться, что один килограмм гречки будет равняться одному килограмму золота", — отметил Свереда.

Он добавил, что в целом в Украине цены выросли почти на все, начиная от яблок, помидоров, товаров тепличных хозяйств, на 30-40%. И это будет продолжаться.

"Сейчас время поста, но на самом деле такое впечатление, что настоящий пост начнется в Украине после Пасхи, потому что пик цен на продукты будет через 2-3 недели", — резюмировал эксперт.

Какие продукты подорожали больше всего

Всего с начала 2026 года в Украине выросли цены почти на все продукты, наиболее ощутимо — на гречку. В январе крупу можно было купить по 33,02 грн/кг в среднем, а уже во второй половине марта она стоит на 59% больше — 52,46 грн/кг.

В десятке лидеров по подорожанию также:

украинские яблоки — на 46% (с 31,46 грн/кг до 45,78 грн/кг);

помидоры — на 35% (со 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг);

масло рафинированное (ТМ Олейна) — на 31% (с 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл);

сельдь слабосоленая — на 29% (с 190,77 грн/кг до 246,06 грн/кг);

яйца куриные (ТМ Квочка) — на 23% (с 68,59 грн до 84,35 грн за десяток);

курятина (бедро) — на 22% (со 113,16 грн/кг до 138,0 грн/кг);

свинина (грудинка) — на 19% (со 177,38 грн/кг до 211,08 грн/кг).

Дорожали и свежие огурцы, но более медленными темпами на 11% почти за три месяца — с 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг.

Ранее мы писали, что в некоторых супермаркетах Киева раскупили дешевые гречку, рис и муку. Такой спрос вероятно вызван опасениями относительно резкого роста цен. В то же время в большинстве районов столицы дефицита продуктов не наблюдается.

Частые вопросы

На сколько будет дорожать гречка в Украине?

На 15-25% до конца года, считают эксперты. Будут расти также цены на мясо, молочные продукты, яйца. Кроме того, неизбежно подорожание овощей и фруктов, которые завозят из-за границы.

Как экономить на продуктах?

Перед походом в магазин лучше составить список покупок, чтобы не потратить лишнего. Оптимально планировать меню на неделю, отказаться от полуфабрикатов, а больше готовить дома.