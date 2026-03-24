Гречка по цене золота: эксперт назвал сроки подорожания продуктов
Некоторые продукты в Украине уже подорожали на 30-40%, что обусловлено не только экономическими, но и военно-политическими факторами. Однако такой скачок цен не окончательный, пик ожидается через несколько недель.
Об этом рассказал в в эфире Вечір.LIVE экономический эксперт Зиновий Свереда, передают Новини.LIVE.
Почему выросли цены на продукты
По словам эксперта, есть несколько факторов, которые этому способствовали. Прежде всего это типичный весенний цикл, во время которого цены на продукты повышаются на 15-20%. К нему добавились политическая ситуация и война
"Сегодня цены устанавливаются не столько в соответствии с экономическими законами, сколько на поле боя. И поэтому действительно может случиться, что один килограмм гречки будет равняться одному килограмму золота", — отметил Свереда.
Он добавил, что в целом в Украине цены выросли почти на все, начиная от яблок, помидоров, товаров тепличных хозяйств, на 30-40%. И это будет продолжаться.
"Сейчас время поста, но на самом деле такое впечатление, что настоящий пост начнется в Украине после Пасхи, потому что пик цен на продукты будет через 2-3 недели", — резюмировал эксперт.
Какие продукты подорожали больше всего
Всего с начала 2026 года в Украине выросли цены почти на все продукты, наиболее ощутимо — на гречку. В январе крупу можно было купить по 33,02 грн/кг в среднем, а уже во второй половине марта она стоит на 59% больше — 52,46 грн/кг.
В десятке лидеров по подорожанию также:
- украинские яблоки — на 46% (с 31,46 грн/кг до 45,78 грн/кг);
- помидоры — на 35% (со 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг);
- масло рафинированное (ТМ Олейна) — на 31% (с 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл);
- сельдь слабосоленая — на 29% (с 190,77 грн/кг до 246,06 грн/кг);
- яйца куриные (ТМ Квочка) — на 23% (с 68,59 грн до 84,35 грн за десяток);
- курятина (бедро) — на 22% (со 113,16 грн/кг до 138,0 грн/кг);
- свинина (грудинка) — на 19% (со 177,38 грн/кг до 211,08 грн/кг).
Дорожали и свежие огурцы, но более медленными темпами на 11% почти за три месяца — с 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг.
Ранее мы писали, что в некоторых супермаркетах Киева раскупили дешевые гречку, рис и муку. Такой спрос вероятно вызван опасениями относительно резкого роста цен. В то же время в большинстве районов столицы дефицита продуктов не наблюдается.
Также узнавайте, что происходит с ценами на подсолнечник на агрорынке. Этот показатель очень чувствителен к курсу доллара в Украине.
Частые вопросы
На сколько будет дорожать гречка в Украине?
На 15-25% до конца года, считают эксперты. Будут расти также цены на мясо, молочные продукты, яйца. Кроме того, неизбежно подорожание овощей и фруктов, которые завозят из-за границы.
Как экономить на продуктах?
Перед походом в магазин лучше составить список покупок, чтобы не потратить лишнего. Оптимально планировать меню на неделю, отказаться от полуфабрикатов, а больше готовить дома.
