Гречка за ціною золота: експерт назвав терміни подорожчання продуктів

Пакети гречки на полиці супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Деякі продукти в Україні вже здорожчали на 30-40%, що зумовлено не лише економічними, а й воєнно-політичними факторами. Проте такий стрибок цін не остаточний, пік очікується за кілька тижнів.

Про це розповів в у ефірі Вечір.LIVE економічний експерт Зиновій Свереда, передають Новини.LIVE.

Чому зросли ціни на продукти

За словами експерта, є кілька чинників, які цьому сприяли. Насамперед це типовий весняний цикл, під час якого ціни на продукти підвищуються на 15-20%. До нього додалися політична ситуація та війна

"Сьогодні ціни встановлюються не стільки відповідно до економічних законів, скільки на полі бою. І тому справді може трапитися, що один кілограм гречки буде дорівнювати одному кілограму золота", — зазначив Свереда.

Він додав, що загалом в Україні ціни зросли майже на все, починаючи від яблук, помідорів, товарів тепличних господарств, на 30-40%. І це буде продовжуватися.

"Зараз ми маємо час посту, але насправді таке враження, що справжній піст почнеться в Україні після Великодня, тому що пік цін на продукти буде через 2-3 тижні", — резюмував експерт.

Які продукти подорожчали найбільше

Загалом з початку 2026 року в Україні зросли ціни майже на всі продукти, найвідчутніше — на гречку. У січні крупу можна було купити по 33,02 грн/кг в середньому, а вже в другій половині березня вона коштує на 59% більше — 52,46 грн/кг.

В десятці лідерів з подорожчання також:

українські яблука — на 46% (з 31,46 грн/кг до 45,78 грн/кг);

помідори — на 35% (зі 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг);

олія рафінована (ТМ Олейна) — на 31% (з 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл);

оселедець слабосолений — на 29% (зі 190,77 грн/кг до 246,06 грн/кг);

яйця курячі (ТМ Квочка) — на 23% (з 68,59 грн до 84,35 грн за десяток);

курятина (стегно) — на 22% (зі 113,16 грн/кг до 138,0 грн/кг);

свинина (грудинка) — на 19% (зі 177,38 грн/кг до 211,08 грн/кг).

Дорожчали й свіжі огірки, але повільнішими темпами на 11% майже за три місяці — зі 151,50 грн/кг до 168,68 грн/кг.

Раніше ми писали, що в деяких супермаркетах Києва розкупили дешеві гречку, рис та борошно. Такий попит ймовірно викликаний побоюваннями щодо різкого зростання цін. Водночас в більшості районів столиці дефіциту продуктів не спостерігається.

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на соняшник на агроринку. Цей показник дуже чутливий до курсу долара в Україні.

Часті запитання

На скільки буде дорожчати гречка в Україні?

На 15-25% до кінця року, вважають експерти. Зростатимуть також ціни на м’ясо, молочні продукти, яйця. Крім того, неминуче подорожчання овочів та фруктів, які завозять з-за кордону.

Як економити на продуктах?

Перед походом до магазину краще скласти список покупок, що не витратити зайвого. Оптимально планувати меню на тиждень, відмовитися від напівфабрикатів, а більше готувати вдома.

