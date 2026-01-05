Выплаты для украинцев от УВКБ ООН — где еще можно подать заявки на помощь

Денежная помощь от УВКБ ООН — где возобновили сбор данных
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило работу пунктов сбора данных по вопросам денежной помощи в размере 10,8 тыс. грн. В частности, заявки смогут подать граждане в Полтавской области.
Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН в Telegram.
Условия программы финпомощи УВКБ ООН
Реализует программу помощи УВКБ ООН совместно с благотворительным фондом "Право на защиту" в Полтавской области. Пункт сбора данных снова заработает в городах Полтава и Кременчуг.
"Обновление: возобновляется работа пунктов сбора данных по вопросам денежной помощи от УВКБ ООН в Полтавской области. Прием будет происходить по предварительной записи", — говорится в сообщении.
Помощь предусмотрена для внутренних переселенцев и беженцев, если не получали подобных выплат за последние три месяца, а доход не превышает 6318 грн на человека. Также нужно иметь одну из уязвимостей:
- Неполные семьи, где есть несовершеннолетние дети или граждане старшего возраста (более 55 лет);
- Домохозяйства, которые возглавляют граждане старшего возраста, которым более 55-ти;
- Семьи, которые состоят из одиноких лиц старшего возраста, или которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- Семьи, где есть граждане с группой инвалидности/хроническими болезнями.
Размер денежной помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, и составляет 3,6 тыс. грн на одного человека и будет покрывать трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи будет равна 10,8 тыс. грн.
Как зарегистрироваться в программе помощи
В пресс-службе отмечают, что пункт сбора данных в городе Полтава будет работать исключительно по электронной записи. Для этого необходимо будет заполнить специальную форму.
Для записи в городе Кременчуг также необходимо будет заполнить отдельную анкету.
Сбор данных будут проводить по несколько номеров в приемные дни. Информацию о них, а также с какого по какой номер состоится прием заявителей, будут публиковать в паблике УВКБ ООН.
За деталями можно обращаться по адресу офисов:
- м. Полтава — ул. Владимира Козака, 14;
- м. Кременчуг — ул. Ивана Мазепы, 58;
- по номеру горячей линии УВКБ ООН — 0800 307 711.
Ранее рассказывали, что UNHCR Ukraine в Сумской области принимает заявки на оказание помощи. Обратиться за деньгами смогут уязвимые категории граждан.
Также мы писали, что в Украине ПФУ по несколько месяцев задерживает начисление выплат для детей и малообеспеченных. В фонде дали объяснения.
Читайте Новини.LIVE!