Выплаты для украинцев от УВКБ ООН — где еще можно подать заявки на помощь

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило работу пунктов сбора данных по вопросам денежной помощи в размере 10,8 тыс. грн. В частности, заявки смогут подать граждане в Полтавской области.

Об этом информирует пресс-центр УВКБ ООН в Telegram.

Условия программы финпомощи УВКБ ООН

Реализует программу помощи УВКБ ООН совместно с благотворительным фондом "Право на защиту" в Полтавской области. Пункт сбора данных снова заработает в городах Полтава и Кременчуг.

"Обновление: возобновляется работа пунктов сбора данных по вопросам денежной помощи от УВКБ ООН в Полтавской области. Прием будет происходить по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Помощь предусмотрена для внутренних переселенцев и беженцев, если не получали подобных выплат за последние три месяца, а доход не превышает 6318 грн на человека. Также нужно иметь одну из уязвимостей:

Неполные семьи, где есть несовершеннолетние дети или граждане старшего возраста (более 55 лет); Домохозяйства, которые возглавляют граждане старшего возраста, которым более 55-ти; Семьи, которые состоят из одиноких лиц старшего возраста, или которые воспитывают несовершеннолетних детей; Семьи, где есть граждане с группой инвалидности/хроническими болезнями.

Размер денежной помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, и составляет 3,6 тыс. грн на одного человека и будет покрывать трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи будет равна 10,8 тыс. грн.

Как зарегистрироваться в программе помощи

В пресс-службе отмечают, что пункт сбора данных в городе Полтава будет работать исключительно по электронной записи. Для этого необходимо будет заполнить специальную форму.

Для записи в городе Кременчуг также необходимо будет заполнить отдельную анкету.

Сбор данных будут проводить по несколько номеров в приемные дни. Информацию о них, а также с какого по какой номер состоится прием заявителей, будут публиковать в паблике УВКБ ООН.

За деталями можно обращаться по адресу офисов:

м. Полтава — ул. Владимира Козака, 14;

м. Кременчуг — ул. Ивана Мазепы, 58;

по номеру горячей линии УВКБ ООН — 0800 307 711.

Также мы писали, что в Украине ПФУ по несколько месяцев задерживает начисление выплат для детей и малообеспеченных. В фонде дали объяснения.