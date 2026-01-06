Виплати у понад 100 тис. грн — де діє програма для вразливих груп українців

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд "Право на захист" у січні 2026 року запрошує громадян долучитися до навчального курсу, за підсумком якого з'явиться шанс отримати грантову допомогу на бізнес у понад 100 тис. грн. Діятиме відповідний проєкт для жителів лише одного з українських регіонів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію БФ "Право на захист".

Реклама

Читайте також:

Для кого буде доступна грантова допомога

З метою посилення економічної стійкості українських громадян, яких торкнулася війна, стане доступна навчальна програма "Право на бізнес". Її учасники зможуть не лише отримати необхідні бізнес-знання, а й можливість долучитися до конкурсу з надання фінансових грантів на запуск чи розвиток власної справи до 2,5 тис. євро (у гривневому еквіваленті — 123 тис. грн).

"Ми знову відкриваємо набір на навчальний курс "Право на бізнес"... Мета — підтримати розвиток підприємництва, допомагаючи учасникам здобути необхідні знання та навички для створення й ефективного ведення власної справи. Курс надасть практичні інструменти для запуску та розвитку власної справи", — йдеться у повідомленні.

Навчальний курс розрахований на тих, хто хотів би відновити чи започаткувати бізнес/зареєструватиcя як ФОП. Долучитися до нього зможуть громадяни, які матимуть один з наступних критеріїв вразливості:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Громадяни, які постраждали від агресії РФ (пошкоджено нерухомість чи бізнес, немає роботи з 24.02.2022 р.); Громадяни з групою інвалідності; Ветерани/члени їхніх родин; Батьки, діти яких мають інвалідність; Багатодітні родини; Жінки, які самі виховують дітей, чи очолюють домогосподарство; Громадяни, вік яких в діапазоні 50-65 років.

Де діятиме навчальна програма та як зареєструватися

Взяти участь у навчальному курсі зможуть громадяни, які проживають у Київській області:

у Макарівській громаді;

у Бучанській громаді;

в Ірпінській громаді.

Для цього необхідно подати онлайн-заявку до 16 січня (включно) 2026 року. До березня фахівці БФ "Право на захист" оберуть 45 учасників та запросять для співбесіди на запис у навчальній програмі, яка триватиме до травня поточного року.

Раніше ми розповідали, що в січні у жителів західних областей є можливість долучитися до програми, що передбачає надання грантів на бізнес. В її рамках дадуть 760 доларів.

Також писали, що УВКБ ООН поновило реєстрацію на виплату фіндопомоги у 10,8 тис. грн. Діє програма для жителів Полтавської області.