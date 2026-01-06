Відео
Головна Фінанси Гранти у понад 100 тис. грн для українців — як отримати

Гранти у понад 100 тис. грн для українців — як отримати

Дата публікації: 6 січня 2026 11:00
Виплати у понад 100 тис. грн — де діє програма для вразливих груп українців
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд "Право на захист" у січні 2026 року запрошує громадян долучитися до навчального курсу, за підсумком якого з'явиться шанс отримати грантову допомогу на бізнес у понад 100 тис. грн. Діятиме відповідний проєкт для жителів лише одного з українських регіонів. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію БФ "Право на захист".

Для кого буде доступна грантова допомога 

З метою посилення економічної стійкості українських громадян, яких торкнулася війна, стане доступна навчальна програма "Право на бізнес". Її учасники зможуть не лише отримати необхідні бізнес-знання, а й можливість долучитися до конкурсу з надання фінансових грантів на запуск чи розвиток власної справи до 2,5 тис. євро (у гривневому еквіваленті — 123 тис. грн).

"Ми знову відкриваємо набір на навчальний курс "Право на бізнес"... Мета — підтримати розвиток підприємництва, допомагаючи учасникам здобути необхідні знання та навички для створення й ефективного ведення власної справи. Курс надасть практичні інструменти для запуску та розвитку власної справи", — йдеться у повідомленні.

Навчальний курс розрахований на тих, хто хотів би відновити чи започаткувати бізнес/зареєструватиcя як ФОП. Долучитися до нього зможуть громадяни, які матимуть один з наступних критеріїв вразливості: 

  1. Внутрішньо переміщені особи (ВПО); 
  2. Громадяни, які постраждали від агресії РФ (пошкоджено нерухомість чи бізнес, немає роботи з 24.02.2022 р.); 
  3. Громадяни з групою інвалідності;
  4. Ветерани/члени їхніх родин;
  5. Батьки, діти яких мають інвалідність; 
  6. Багатодітні родини; 
  7. Жінки, які самі виховують дітей, чи очолюють домогосподарство;
  8. Громадяни, вік яких в діапазоні 50-65 років.

Де діятиме навчальна програма та як зареєструватися

Взяти участь у навчальному курсі зможуть громадяни, які проживають у Київській області: 

  • у Макарівській громаді;
  • у Бучанській громаді;
  • в Ірпінській громаді.

Для цього необхідно подати онлайн-заявку до 16 січня (включно) 2026 року. До березня фахівці БФ "Право на захист" оберуть 45 учасників та запросять для співбесіди на запис у навчальній програмі, яка триватиме до травня поточного року.

Раніше ми розповідали, що в січні у жителів західних областей є можливість долучитися до програми, що передбачає надання грантів на бізнес. В її рамках дадуть 760 доларів.  

Також писали, що УВКБ ООН поновило реєстрацію на виплату фіндопомоги у 10,8 тис. грн. Діє програма для жителів Полтавської області.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
