Выплаты от Каритас: в пяти регионах Украины доступны гранты на бизнес до 237 000 грн

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в ряде регионов стартовал новый этап программы грантовой поддержки REMARKET, которую реализует национальная сеть благотворительных организаций "Каритас Украины" совместно с партнерами, что предусматривает оказание финансовой помощи бизнесу в условиях войны. В ее рамках участники смогут получить гранты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Каритас Украины".

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Что предусматривает новый этап грантовой поддержки REMARKET

Как отмечается, REMARKET приступил к реализации третьего этапа предоставления бизнес-грантов для действующих микро-, малых и средних предприятий (ММСП), стремящихся развивать свою деятельность во время войны. Речь идет о микрогрантах до 237 000 грн (до налогообложения).

К участию приглашаются предприниматели, которые смогут показать:

какую проблему/возможность они видят на данном этапе развития бизнеса;

что именно требует изменений или улучшений;

во что планируют инвестировать;

какого результата ожидают (наращивание производства/продаж, повышение производительности, появление новых клиентов, открытие новых рынков, создание рабочих мест).

"На этот раз важно не просто указать, что именно вы хотите приобрести. Нужно объяснить, зачем вашему бизнесу именно эта инвестиция сейчас и что конкретно она изменит", — сообщают в организации.

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Кто из украинцев может принять участие в грантовой программе

В рамках программы подавать заявки смогут представители микро-, малых и средних предприятий, работающие более шести месяцев в пяти областях:

Днепропетровской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Одесской;

Хмельницкой.

Речь идет о следующих сферах деятельности:

пчеловодство;

швейное производство;

пекарное дело;

смежные направления.

Требования и порядок подачи заявки

Для тех, кто желает присоединиться к новому этапу программы, важно соблюдать четкие требования. А именно, к участию будут допущены:

Предприятия с действующими клиентами и продажами;

Бизнесы с планом развития/пониманием, на что нужны средства;

Предприниматели, готовые участвовать в планировании, обучении и предоставлении отчетности.

Особое внимание будет уделяться бизнесам, которые имеют или планируют расширять коммерческие связи, а также предприятиям, которыми руководят:

женщины;

молодежь;

люди старшего возраста;

ветераны;

люди с инвалидностью;

представители этнических меньшинств.

Для подачи заявки необходимо заполнить специальную анкету (анкеты действуют для каждой отдельной области и содержатся в документе "Приглашение к подаче заявок").

Конечный срок подачи заявок — до 11 октября 2026 года включительно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о финансовой помощи от UNHCR Ukraine, доступной для регистрации граждан в Запорожье. В рамках программы те, кто пострадал из-за войны, получат несколько видов выплат. Суммы будут зависеть от срока перемещения: от 10 800 до 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что осенью стартовала регистрация на гранты для уязвимых групп граждан в Одесском регионе. Приоритет будет отдан внутренним переселенцам. Программа призвана оказать поддержку в открытии и развитии собственного дела. Максимальный размер гранта составляет 78 000 грн.