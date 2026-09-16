Виплати від Карітас: у п'яти регіонах України доступні гранти на бізнес до 237 000 грн

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у низці регіонів стартував новий етап програми грантової підтримки REMARKET, яку реалізує національна мережа благодійних організацій "Карітас України" з партнерами, що передбачає надання фінансової допомоги бізнесу під час війни. У її рамках учасники зможуть стати власником грантів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Карітас України".

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Що передбачає новий етап грантової підтримки REMARKET

Як зазначається, REMARKET почав реалізацію третього етапу надання бізнес-грантів для діючих мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП), які прагнуть розвинути свою діяльність під час війни. Йдеться про мікрогранти до 237 000 грн (до оподаткування).

До участі запрошують підприємців, які зможуть показати:

яку проблему/можливість бачать на даному етапі розвитку бізнесу;

що саме потребує змін чи покращення;

у що планують робити інвестиції;

якого результату очікують (нарощення виробництва/продажів, підвищення продуктивності, поява нових клієнтів, відкриття нових ринків, створення робочих місць).

"Цього разу важливо не просто вказати, що саме ви хочете придбати. Потрібно пояснити, навіщо вашому бізнесу саме ця інвестиція зараз і що конкретно вона змінить", — повідомляють в організації.

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У рамках програми подавати заявки зможуть представники мікро-, малих та середніх підприємств, які працюють понад шість місяців у таких областях:

Дніпропетровській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Одеській;

Хмельницькій.

Йдеться про такі сфери діяльності:

бджільництво;

швейне виробництво;

пекарство;

суміжні напрями.

Вимоги та як правильно подати заявку

Для тих, хто бажає долучитися до нового етапу програми, важливо дотриматися чітких вимог. А саме, допустять до участі:

Підприємства з діючими клієнтами та продажами;

Бізнеси з планом розвитку/розумінням, на що потрібні кошти;

Підприємці, які готові брати участь у плануванні, навчанні та наданні звітності.

Окрему увагу приділять бізнесам, які мають або планують розширювати комерційні зв’язки, а також підприємствам, якими керують:

жінки;

молодь;

люди старшого віку;

ветерани;

люди з інвалідністю;

представники етнічних меншин.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну анкету (діють для кожної окремої області та містяться в документі "Запрошення до подання заявок").

Кінцевий терімн подачі заявок — до 11 жовтня 2026 року включно.

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