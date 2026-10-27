Гранты от Каритас: кто и где получит до 40 000 грн в октябре
В октябре 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" обещает два вида финансовой помощи жителям одной из областей. В рамках проекта предусмотрено предоставление финансовых грантов на профессиональное образование, переквалификацию и развитие микробизнеса в условиях войны.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.
На какие направления предусмотрены гранты от Каритас
Речь идет о реализации проекта "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" в городе Кропивницкий Кировоградской области. Участниками инициативы могут стать уязвимые категории украинских детей и их семьи.
"Каритас-Кропивницкий в рамках проекта "Укрепляем Украину сейчас" оказывает поддержку уязвимым украинским детям и их семьям", — говорится в сообщении.
Участникам предложат получить гранты по двум направлениям:
- На профессиональное образование и переквалификацию
Финансовые гранты предусмотрены для оплаты обучения на рабочем месте или индивидуальных курсов в аккредитованных учреждениях с целью приобретения новых навыков и повышения шансов на трудоустройство. По соответствующему направлению размер денежной помощи составит до 24 000 грн.
- На поддержку микробизнеса
Выплаты предусмотрены для домохозяйств на расширение или инвестирование в доходоприносящую деятельность, включая сельскохозяйственные работы или малый бизнес. По соответствующему направлению стартовые гранты составят до 40 000 грн.
Кто может присоединиться к программе помощи
Согласно условиям, присоединиться к проекту "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" смогут несколько уязвимых категорий. Речь идет об:
- Одиноких родителях или опекунах несовершеннолетних детей;
- Беременных женщинах или кормящих матерей, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;
- Людях с инвалидностью;
- Безработных (кроме пенсионеров);
- Многодетных семьях (где трое и более детей);
- Родственниках, воспитывающих детей, оставшихся без родительской опеки из-за войны;
- Семьях с детьми с особыми образовательными потребностями;
- Ветеранах, являющихся родителями/опекунами детей;
- Семьях, в которых есть военнослужащие (отец, мать или опекун);
- Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);
- Малообеспеченных семьях.
Как получить возможность подать заявку
Для того чтобы стать участником проекта по предоставлению финансовых грантов на профессиональное образование, переквалификацию и микробизнес во время войны от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" в Кропивницком, необходимо соответствовать всем вышеперечисленным условиям.
В случае соответствия — для предварительного участия в проекте необходимо заполнить специальную анкету.
Проект реализуется в сотрудничестве с "Каритас Украины" при финансовой поддержке "Каритас Австрии" через организацию "Nachbar in Not".
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Кировоградской области для уязвимых категорий граждан предусмотрена денежная помощь сроком на три месяца на базовые жизненные нужды. Программа открыта, в частности, для пожилых людей и людей с инвалидностью. Предполагается, что каждый член семьи получит до 12 300 грн.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре для жителей Криворожского района Днепропетровской области предусмотрено предоставление финансовой помощи. Речь идет о гуманитарной помощи от организации UNICEF. Впоследствии станут доступны другие виды поддержки для семей с детьми.