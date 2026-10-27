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Главная Финансы Гранты от Каритас: кто и где получит до 40 000 грн в октябре

Гранты от Каритас: кто и где получит до 40 000 грн в октябре

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27 октября 2026 08:00
Выплаты от Каритас: где людям с инвалидностью предоставят гранты до 40 000 грн Новини.LIVE
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" обещает два вида финансовой помощи жителям одной из областей. В рамках проекта предусмотрено предоставление финансовых грантов на профессиональное образование, переквалификацию и развитие микробизнеса в условиях войны.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

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На какие направления предусмотрены гранты от Каритас

Речь идет о реализации проекта "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" в городе Кропивницкий Кировоградской области. Участниками инициативы могут стать уязвимые категории украинских детей и их семьи.

"Каритас-Кропивницкий в рамках проекта "Укрепляем Украину сейчас" оказывает поддержку уязвимым украинским детям и их семьям", — говорится в сообщении.

Участникам предложат получить гранты по двум направлениям:

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  • На профессиональное образование и переквалификацию

Финансовые гранты предусмотрены для оплаты обучения на рабочем месте или индивидуальных курсов в аккредитованных учреждениях с целью приобретения новых навыков и повышения шансов на трудоустройство. По соответствующему направлению размер денежной помощи составит до 24 000 грн.

  • На поддержку микробизнеса

Выплаты предусмотрены для домохозяйств на расширение или инвестирование в доходоприносящую деятельность, включая сельскохозяйственные работы или малый бизнес. По соответствующему направлению стартовые гранты составят до 40 000 грн.

Кто может присоединиться к программе помощи

Согласно условиям, присоединиться к проекту "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" смогут несколько уязвимых категорий. Речь идет об:

  1. Одиноких родителях или опекунах несовершеннолетних детей;
  2. Беременных женщинах или кормящих матерей, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;
  3. Людях с инвалидностью;
  4. Безработных (кроме пенсионеров);
  5. Многодетных семьях (где трое и более детей);
  6. Родственниках, воспитывающих детей, оставшихся без родительской опеки из-за войны;
  7. Семьях с детьми с особыми образовательными потребностями;
  8. Ветеранах, являющихся родителями/опекунами детей;
  9. Семьях, в которых есть военнослужащие (отец, мать или опекун);
  10. Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);
  11. Малообеспеченных семьях.

Как получить возможность подать заявку

Для того чтобы стать участником проекта по предоставлению финансовых грантов на профессиональное образование, переквалификацию и микробизнес во время войны от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины" в Кропивницком, необходимо соответствовать всем вышеперечисленным условиям.

В случае соответствия — для предварительного участия в проекте необходимо заполнить специальную анкету.

Проект реализуется в сотрудничестве с "Каритас Украины" при финансовой поддержке "Каритас Австрии" через организацию "Nachbar in Not".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Кировоградской области для уязвимых категорий граждан предусмотрена денежная помощь сроком на три месяца на базовые жизненные нужды. Программа открыта, в частности, для пожилых людей и людей с инвалидностью. Предполагается, что каждый член семьи получит до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре для жителей Криворожского района Днепропетровской области предусмотрено предоставление финансовой помощи. Речь идет о гуманитарной помощи от организации UNICEF. Впоследствии станут доступны другие виды поддержки для семей с детьми.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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