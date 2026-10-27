Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року представництво благодійного фонду "Карітас України" обіцяє два види фінансової допомоги для жителів однієї з областей. У рамках проєкту передбачається надання фінансових грантів на професійну освіту, перекваліфікацію та мікробізнес під час війни.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду.

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На які напрямки передбачені гранти від Карітас

Йдеться про реалізацію проєкту "Зміцнюємо Україну зараз. Підтримка освіти та засобів до існування для вразливих українських дітей та їхніх родин. Фаза 2" у місті Кропивницький Кіровоградської області. Учасниками ініціативи можуть стати вразливі категорії українських дітей та їхні родини.

"Карітас-Кропивницький у межах проєкту Зміцнюємо Україну зараз надає підтримку вразливим українським дітям та їхнім родинам", — йдеться у повідомленні.

Для учасників запропонують отримати гранти за двома напрямками:

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На професійну освіту та перекваліфікацію

Фінансові гранти передбачаються на оплату навчання на робочому місці або індивідуальні курси в акредитованих закладах для отримання нових навичок і підвищення шансів для власного працевлаштування. За відповідним напрямком розмір грошової допомоги становитиме до 24 000 грн.

На підтримку мікробізнесу

Виплати передбачені для домогосподарств на розширення або інвестування в діяльність, що приносить дохід, включаючи сільськогосподарські роботи або малий бізнес. За відповідним напрямком стартові гранти становитимуть до 40 000 грн.

Хто може долучитися до програми допомоги

Згідно з умовами, долучитися до проєкту "Зміцнюємо Україну зараз. Підтримка освіти та засобів до існування для вразливих українських дітей та їхніх родин. Фаза 2" зможуть кілька вразливих категорій. Йдеться про:

Самотніх батьків або опікунів неповнолітніх дітей; Вагітних жінок або матерів, які годують немовлят, та мають дитину до трьох років; Людей з інвалідністю; Безробітних (крім пенсіонерів); Багатодітні родини (де є троє і більше дітей); Родичів, які виховують дітей, що залишились без батьківського піклування через війну; Родини з дітьми з особливими освітніми потребами; Ветеранів, які є батьками/опікунами дітей; Родини, де є військовослужбовці (батько, мати чи опікун); Внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Малозабезпечені родини.

Як отримати можливість подати заявку

Для того, щоб стати учасником проєкту з надання фінансових грантів на професійну освіту, перекваліфікацію та мікробізнес під час війни від представництва благодійного фонду "Карітас України" у Кропивницькому, необхідно відповідати усім вищепереліченим умовам.

У разі відповідності — для попередньої участі у проєкті потрібно заповнити спеціальну анкету.

Проєкт реалізують у співпраці з "Карітас України" за фінансової підтримки "Карітас Австрії" через "Nachbar in Not".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени у Кіровоградській області для вразливих категорій громадян передбачена грошова допомога на тримісячний термін на базові життєві потреби. Програма відкрита, зокрема, для осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Передбачається, що кожен в родині отримає до 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, у жовтні для жителів Криворізького району Дніпропетровської області передбачене надання фінансової допомоги. Йдеться про гуманітарну допомогу від організації UNICEF. Згодом стануть доступні інші види підтримки для родин з дітьми.