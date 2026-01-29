Відео
Головна Фінанси Гранти від Карітас — де українці можуть отримати до 185 тис. грн

Гранти від Карітас — де українці можуть отримати до 185 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 08:00
Виплати від Карітас — де і хто може отримати грошову допомогу до 185 тис. грн
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

До 8 лютого 2026 року громадяни однієї з областей можуть долучитися до участі у програмі бізнес-грантів у сфері ведення сільського господарства. Вона передбачає надання грошової допомоги до 185 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Читайте також:

Хто і де може отримати грант до 185 тис. грн

Йдеться про реалізацію проєкту "AGRIS 3" з надання грантів для жителів Хмельницької області на підприємництво у сфері сільського господарства. Його втілює в життя благодійний фонд "Карітас Хмельницький УГКЦ" з Caritas Ukraine за фінансової підтримки The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

"Стартує проєкт "AGRIS 3" із напряму "Проєкти з відновлення життєдіяльності. Livelihood" Карітас Хмельницький УГКЦ. Ми розпочинаємо відбір учасників на отримання бізнес-грантів у сфері ведення сільського господарства", — йдеться у повідомленні.

Метою програми є відновлення життєдіяльності вразливих внутрішніх переселенців та місцевих жителів, що постраждали внаслідок війни.

За інформацією організаторів, громадяни зможуть отримати грошову допомогу на розвиток власного бізнесу. Максимальна сума гранту сягає 185 тис. грн (4,28 тис. доларів).

До відбору допускаються виключно місцеві мешканці, які:

  • постраждали під час військових дій, втратили здоров’я, мають пошкоджене чи зруйноване житло;
  • належать до малозабезпечених родин;
  • самі є учасниками бойових дій.

Пріоритетною категорією на отримання гранту є внутрішньо переміщені особи (ВПО), які належать до таких вразливих груп:

  • самотні батьки/опікуни неповнолітніх дітей віком (до 18 років);
  • родини з вагітною жінкою/матір’ю дитини до трьох років;
  • домогосподарства, де є особи з інвалідністю або важкою/хронічною хворобою;
  • особи похилого віку від 60 років (пенсіонери);
  • громадяни віком від 50 років (безробітні, не пенсіонери);
  • родини, де є від трьох дітей.

Як долучитися до програми з підтримки бізнесу

Громадяни, які підпадають під вищевказані умовив та хочуть долучитися до грантового проєкту "AGRIS 3" у Хмельницькій області з підтримки підприємництва у сфері сільського господарства, повинні обрати бізнес-грант та заповнити спеціальну анкету.

Реєстрація триватиме до 8 лютого 2026 року включно або до набору вільних місць.

Деталі можна уточнити за номером телефону: 38 097 957 44 60

Раніше ми розповідали, що БФ "Карітас Донецьк" у м. Дніпро надає два види допомоги. В його рамках кошти можуть отримати родини з дітьми. 

Також ми повідомляли, що в низці регіонів діє програма допомоги від БФ "Право на захист". Кошти надають для вразливих категорій населення.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
