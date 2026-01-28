Выплаты для семей с детьми — кто в списке на помощь от Каритас

Женщина с ребенком на руках. Фото: Freepik

Благотворительный фонд "Каритас Донецк" в г. Днепр продлил регистрацию на два вида денежной помощи в конце января 2026 года. В его рамках выплаты гарантируют наиболее уязвимым домохозяйствам и семьям с детьми.

Кто сможет получить денежную помощь от Каритас

Как отмечается, БФ "Каритас Донецк" в г. Днепр продолжил возможность для граждан подать заявки по проекту "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта жителям Украины и гражданам третьих стран в Украине, Польше, Румынии и Молдове".

Речь идет о регистрации на два вида денежной помощи:

Для семей, где есть несовершеннолетние дети; Для домохозяйств уязвимых категорий.

Приобщиться к программе поддержки смогут те граждане, которые будут отвечать критериям. Так, регистрация будет доступна для семей, проживающих на территории Днепропетровской области. В частности, среди приоритетных категорий те, которые будут иметь такие уязвимости:

семьи с несовершеннолетними детьми, пострадавшими от войны;

семьи, где есть трое и более детей;

если дети имеют первую или вторую группу инвалидности;

пожилые люди, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

Критерии отбора. Источник: "Каритас Донецк" в г. Днепр

Как семьям подать заявки для участия в программе

Регистрация на программу по предоставлению финансовой помощи продлится только до 1 февраля 2026 года включительно. Для предварительного запроса на помощь необходимо заполнить специальную форму.

"Предварительная регистрация не гарантирует получения помощи. Бенефициары, кто уже регистрировался летом 2025 года на получение такой помощи и получил/не получил ее из-за того, что не подошел под определенные категории уязвимости — не могут снова претендовать на ее получение", — говорится в сообщении.

В случае, если граждане во время этой регистрации подойдут под указанные категории и будут отобраны, то получат соответствующее смс-сообщение. После этого необходимо будет прибыть в БФ "Каритас Донецк" (г. Днепр, ул. Гостомельская, 5), чтобы собственноручно подать документы.

Детали можно уточнить в будние дни с 09.30 до 16.00 по телефону: 050 150 9841.

Заранее необходимо подготовить следующие документы:

паспорт/ID-карта;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета;

медицинские документы или справки для подтверждения уязвимости.

