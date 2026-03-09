Выплаты от УВКБ ООН — кто и где сможет оформить помощь 9 марта

Пожилой мужчина, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В одной из прифронтовых громад в Сумской области 9 марта текущего года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит денежную помощь. Каждому члену семьи заявителя выплатят по 10 800 грн.

Об этом сообщает пресс-служба организации, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет оформить выплаты от УВКБ ООН в марте

По информации организации, УВКБ ООН в дальнейшем реализует программу по реагированию на вызовы, связанные с войной, оказывая помощь беженцам, искателям убежища и переселенцам.

В частности, 9 марта выплаты можно будет оформить жителям прифронтовой Тростянецкой громады на Сумщине. Претендентам выплатят финпомощь в размере 3 600 грн для каждого в семье ежемесячно (продолжительностью три месяца).

Чтобы предварительно зарегистрироваться, нужно соблюсти следующие условия:

Претенденты должны быть внутренне перемещенными лицами (переезд из опасных регионов состоялся за последние полгода); Заявители являются переселенцами, которые прибыли на свой прежний адрес проживания, в течение шести месяцев; Претенденты являются беженцами, которые выехали из страны в начале войны, однако вернулись домой.

Среди других требований для права на помощь для таких лиц является отсутствие подобной поддержки от других организаций за предыдущие три месяца.

Также необходимо иметь одну из уязвимостей:

неполная семья, где одинокий отец или мать воспитывают детей до 18 лет, содержат лиц от 55 лет;

домохозяйства, где есть только граждане старшего возраста (55+);

семьи, состоящие из людей в возрасте более 55 лет и несовершеннолетних детей;

домохозяйства с лицами с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Кроме того, важным фактором в праве на помощь является плохое финансово-экономическое состояние семьи. Средства предоставят только тем, у кого доход на одного человека не превышает 6 300 грн.

Как подать заявку на программу помощи на Сумщине

По правилам программы, в г. Тростянец (Тростянецкая ТГ) можно будет зарегистрироваться в программе на понедельник, 9 марта.

Там должна работать мобильная бригада. Адрес приема: ул. Заводская, 2А. Часы работы: 10:30-14:30

Получить консультацию и записаться можно по номеру: 063 182 68 38.

Что еще стоит знать для переселенцев

Также в 2026 году внутренне перемещенные лица могут получать выплаты от государства в 2 000 грн на взрослых и 3 000 грн на детей.

С начала года некоторые граждане из числа переселенцев не смогли получить выплаты из-за несвоевременной идентификации и непредоставления уведомления о неполучении выплат от РФ.

Однако для таких лиц правительство продлило срок прохождения соответствующей процедуры до 1 июля текущего года.

В целом решение предусматривает восстановление выплат, продление сроков идентификации и упрощенный доступ к сервисам ПФУ.

Также увеличили количество операторов, организовали мобильные бригады и ввели е-очередь для сохранения права на выплаты.

Ранее сообщалось, что в одной из областей продолжается программа по оказанию поддержки сельскому хозяйству. Ее воплощают благодаря финансированию Норвегии.

Также мы рассказывали, что UNICEF открыл прием заявок на программу поддержки на Харьковщине. В частности, оформить выплаты могут семьи с детьми, которые имеют инвалидность.