Виплати від ERC Ukraine: де пенсіонерам та людям з інвалідністю доступні 43 000 грн

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року жителі чотирьох регіонів України можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців (ERC Ukraine). Організація відкрила прийом заявок на нову програму з підтримки запуску або відновлення дрібної діяльності. У її рамках можна отримати фінансові гранти до 43 000 грн.

Про те, де і кому доступна реєстрація, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може отримати грошову допомогу від ERC Ukraine

За даними організаторів, програму "Екстрена підтримка для захисту родинного доходу" реалізують за підтримки Європейського Союзу та Гуманітарного фонду для України (УГФ).

Вона передбачає надання коштів на створення чи відновлення дрібної діяльності (самозайнятості) для подальшого продажу продукції чи надання послуг населенню. Гранти отримають вразливі домогосподарства, які постраждали через війну.

Виплати будуть доступні:

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Родинам, де є люди похилого віку (60+), включно з самотніми людьми; Домогосподарствам з членами родини з особливими потребами у здоров'ї (інвалідність І-ІІ групи, тяжкі чи хронічні хвороби); Родинам, де є ветерани війни, які завершили службу; Домогосподарствам, де є хоча б одна людина віком 50-59 років безробітною; Де всі члени віком 18-49 років не мають роботи; Родинам з дітьми віком до 18-ти років, які очолює лише один дорослий; Домогосподарствам з вагітними жінками та дітьми до двох років; Родинам з дітьми віком до 18-ти років, які очолює лише один дорослий; Молодим домогосподарствам (віком до 24 років включно); Родинам з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Взяти участь зможуть як внутрішньо переміщені домогосподарства, так і місцеві мешканці з низьким доходом.

Де доступна нова грантова програма

Географія дії програми охоплює громади, що розташовані за 25 кілометрів і далі від лінії бойових дій, таких регіонів:

Запорізький район Запорізької області;

Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

Криворізький, Нікопольський та Сінельниківський райони Дніпропетровської області;

Великоолександрівська громада Бериславського району Херсонської області.

Розміри виплат та необхідні документи для реєстрації

У рамках програми "Екстрена підтримка для захисту родинного доходу" передбачені різні розміри грантів на кілька видів діяльності:

на птахівництво (виробництво яєць чи м’яса) — 31 000 грн;

на розведення корів (молочна продукція) — 43 000 грн;

на тепличне господарство — 43 000 грн;

на розведення свиней (м’ясна продукція) — 32 000 грн;

на розведення кіз/овець/нутрій/кролів (м’ясна та молочна продукція) — 30 000 грн;

на бджільництво (мед/бджолопродукція) — 30 000 грн;

на інше сільське господарство (рослинництво у відкритому грунті) — 32 000 грн;

на виробництво хліба, кондитерських виробів та напівфабрикатів, переробку продуктів харчування — 43 000 грн;

на надання послуг (шиття, рукоділля, будівельні, інші послуги, послуги краси) — 43 000 грн.

"Важливо! Обирайте у заявці той вид (види) діяльності, який принесе Вам дохід протягом трьох–шести наступних місяців. Кошти можна використати для придбання різноманітних комбінацій товарів і послуг, включаючи витрати на їх доставку та монтаж", — додають в організації.

Громадянам, які відповідають умовам, потрібно подати заявку, заповнивши спеціальну форму. Також важливо заздалегідь підготувати такі документи:

довідку ВПО (якщо переміщення відбулося понад шість місяців тому);

меддовідку про поранення/отримання психологічних травм через бойові дії;

підтвердження факту втрати члена родини через бойові дії;

довідку про інвалідність внаслідок війни;

акт про пошкодження чи руйнування майна;

підтвердження проживання в населеному пункті з переліку територій, де тривають чи велися бойові дії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що населенню у Донецькій області у вересні доступна грошова допомога від UN Refugee Agency в Україні. Організація надає допомогу найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам та особам з інвалідністю. У рамках програми громадяни можуть оформити на тримісячний період від 10 800.

Також Новини.LIVE писали, що восени у Тернополі "Карітас України" реалізує проєкт підтримки переселенців. У його рамках можна отримати гроші на оренду житла на пів року. Виплати доступні родинам, які мають соціально економічні вразливості. Важливо, щоб середньомісячний дохід на кожного члена в домогосподартві не перевищував 8 400 грн.