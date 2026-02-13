Видео
Видео

Главная Финансы Финансовая помощь от ERC — где можно получить 42 тыс. грн

Финансовая помощь от ERC — где можно получить 42 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:00
Выплаты от ERC — в каких регионах оказывают помощь до 42 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Эстонский совет по делам беженцев (ERC) продлил регистрацию в программе помощи домохозяйствам, пострадавшим в связи с войной, в двух регионах до 28 февраля 2026 года. В ее рамках граждане могут получить от 29 тыс. до 42 тыс. грн.

Об этом говорится на странице организации, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Условия программы помощи от ERC

Речь идет о "Программе экстренной поддержки средств к существованию". Благодаря ей у граждан есть возможность улучшить свое экономическое положение путем развития домохозяйств в сельской местности.

Согласно планам, более чем 1 тыс. домохозяйств смогут получить гранты в размере до 42 тыс. грн. Полученные средства можно будет направить на новый бизнес или на восстановление закрытого.

Приобщиться к программе могут жители Черкасской и Кировоградской областей при наличии таких уязвимостей:

  • семья состоит из пенсионеров (от 60 лет);
  • домохозяйство имеет людей с инвалидностью (первая-вторая группа), хроническими болезнями;
  • внутренние переселенцы;
  • в семье есть безработные;
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми до двух лет;
  • одинокие матери/родители с детьми.

"Преимущество будет предоставлено заявителям, не имеющим постоянного трудоустройства и/или дохода. Обязательные условия: Заявитель и члены семьи не получали подобную помощь от ERC или других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки", — говорится в сообщении.

Размер выплат и как присоединиться к программе помощи

Размер помощи зависит от вида деятельности. Меньше всего предоставляют на кролиководство, козоводство и пчеловодство в размере 29 тыс. грн. Максимально предоставляют 42 тыс. грн на производство мясной/молочной продукции, пищевую продукцию и услуги.

Также можно получить на птицеводство — 30 тыс. грн, а на производство свинины — 31 тыс. грн.

Подавать заявки можно до 28 февраля 2026 года в Черкасской и Кировоградской областях. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Другая доступная помощь в феврале

Также в феврале действует программа помощи от общественной организации Fight For Right (FFR). Зарегистрироваться в ней могут граждане, имеющие инвалидность и ограниченную мобильность.

Программа призвана поддержать тех, кто был вынужден уехать из Донецкой области и других опасных регионов. Средства предоставят на аренду и оплату коммунальных счетов.

Необходимо иметь официальный статус внутренне перемещенного лица и официальные документы о подтверждении повреждения/уничтожения жилья из-за войны.

Ранее мы писали, что 17 февраля граждане смогут подать заявки БФ "Каритас Кривой Рог" на финпомощь. Деньги в размере 20 тыс. грн предоставят на оплату электроэнергии.

Также сообщалось, что NRC в Украине с понедельника откроет регистрацию в программе по оказанию помощи уязвимым категориям людей. Для этого необходимо соответствовать определенным условиям программы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
