Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гранти від 33,6 тис. грн — хто і як може отримати у лютому

Гранти від 33,6 тис. грн — хто і як може отримати у лютому

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 13:00
Виплати від 33,6 тис. грн — де доступна грантова допомога від Caritas-Spes Ukraine
Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

У лютому 2026 року стартувала попередня реєстрація на проєкт допомоги від благодійної організації "Caritas-Spes Ukraine" (Карітас-Спес Україна"), що покликаний надати підтримку сільському господарству для вразливих домогосподарств під час війни. Громадяни можуть оформити гранти від 33,6 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації, передає видання Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від Caritas-Spes Ukraine

"Карітас-Спес Україна", що є релігійною місією Римсько-Католицької Церкви, однією з найбільших благодійних організацій, що надає допомогу для вразливих верств населення в Україні, реалізує новий проєкт наприкінці зими.

Його метою є надання підтримки сільським домогосподарствам для відновлення і розвитку. 

"Відкрито попередню реєстрацію на проєкт "FARM" — Посилення засобів існування у сільському господарстві для вразливих домогосподарств... Чекаємо на ваші заявки, щоб разом розвивати сільське господарство України!", — йдеться у повідомленні.
 
У рамках проєкту громадяни зможуть отримати різні розміри грантової допомоги. А саме:

  1. Гранти від 33,6 тис. грн до 125 тис. грн (з огляду на виробничий план);
  2. Додаткові гранти від 8,4 тис. — 16,8 тис. грн після проходження навчання.

Хто і де може подати заявки на виплати

Проєкт доступний у Барвінківській громаді Харківської області та охоплює такі населені пункти: 

  • с. Іванівка;
  • с. Дмитрівка; 
  • с. Мар’ївка;
  • с. Червона Балка.

Подавати заявки громадяни можуть за дотримання таких умов:

  • є досвід у сферах рослинництва, тваринництва;
  • займаються продажем сільськогосподарської продукції (не менше 40%);
  • мають доступ до землі від 0,15 до 2 гектарів;
  • не мали аналогічної допомоги протягом шести місяців;
  • не зареєстровані як фізособи-підприємці.

Гранти дозволяється використати на купівлю насіння, добрив, кормів, на ветеринарні послуги, молодняк тварин, інвентар та ремонти господарських приміщень та зрошення.

Для того, щоб подати попередній запит, необхідно заповнити спеціальну форму

Яка ще є допомога від Карітас

У лютому діє ще одна програма допомоги від Карітас. Йдеться про програму фіндопомоги для жителів Зеленодольська Криворізького району.

Підтримка передбачена представникам вразливих категорій населення. Розмір виплат становить майже 20 тис. грн. Кошти нададуть домогосподарствам для покриття витрат у зимовий період. А саме на оплату електроенергії.

Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" прийматиме заявки 17 лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що ERC приймає заявки для участі у програмі з надання підтримки домогосподарствам, що постраждали від війни. Громадянам доступні до 42 тис. грн. 

Також повідомлялося, що NRC в Україні знову планує відкрити реєстрацію у програмі з надання допомоги. Кошти нададуть тим, хто відповідатиме критеріям вразливості.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації