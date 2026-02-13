Виплати від 33,6 тис. грн — де доступна грантова допомога від Caritas-Spes Ukraine

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

У лютому 2026 року стартувала попередня реєстрація на проєкт допомоги від благодійної організації "Caritas-Spes Ukraine" (Карітас-Спес Україна"), що покликаний надати підтримку сільському господарству для вразливих домогосподарств під час війни. Громадяни можуть оформити гранти від 33,6 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації, передає видання Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від Caritas-Spes Ukraine

"Карітас-Спес Україна", що є релігійною місією Римсько-Католицької Церкви, однією з найбільших благодійних організацій, що надає допомогу для вразливих верств населення в Україні, реалізує новий проєкт наприкінці зими.

Його метою є надання підтримки сільським домогосподарствам для відновлення і розвитку.

"Відкрито попередню реєстрацію на проєкт "FARM" — Посилення засобів існування у сільському господарстві для вразливих домогосподарств... Чекаємо на ваші заявки, щоб разом розвивати сільське господарство України!", — йдеться у повідомленні.



У рамках проєкту громадяни зможуть отримати різні розміри грантової допомоги. А саме:

Гранти від 33,6 тис. грн до 125 тис. грн (з огляду на виробничий план); Додаткові гранти від 8,4 тис. — 16,8 тис. грн після проходження навчання.

Хто і де може подати заявки на виплати

Проєкт доступний у Барвінківській громаді Харківської області та охоплює такі населені пункти:

с. Іванівка;

с. Дмитрівка;

с. Мар’ївка;

с. Червона Балка.

Подавати заявки громадяни можуть за дотримання таких умов:

є досвід у сферах рослинництва, тваринництва;

займаються продажем сільськогосподарської продукції (не менше 40%);

мають доступ до землі від 0,15 до 2 гектарів;

не мали аналогічної допомоги протягом шести місяців;

не зареєстровані як фізособи-підприємці.

Гранти дозволяється використати на купівлю насіння, добрив, кормів, на ветеринарні послуги, молодняк тварин, інвентар та ремонти господарських приміщень та зрошення.

Для того, щоб подати попередній запит, необхідно заповнити спеціальну форму.

Яка ще є допомога від Карітас

У лютому діє ще одна програма допомоги від Карітас. Йдеться про програму фіндопомоги для жителів Зеленодольська Криворізького району.

Підтримка передбачена представникам вразливих категорій населення. Розмір виплат становить майже 20 тис. грн. Кошти нададуть домогосподарствам для покриття витрат у зимовий період. А саме на оплату електроенергії.

Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" прийматиме заявки 17 лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що ERC приймає заявки для участі у програмі з надання підтримки домогосподарствам, що постраждали від війни. Громадянам доступні до 42 тис. грн.

Також повідомлялося, що NRC в Україні знову планує відкрити реєстрацію у програмі з надання допомоги. Кошти нададуть тим, хто відповідатиме критеріям вразливості.