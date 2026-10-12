Выплаты от Чехии: где можно получить денежную помощь для ветеранов и их семей

Человек достает валюту из кошелька. Фото: Новини.LIVE

До 18 октября 2026 года жители одной из прифронтовых областей могут оформить финансовые гранты от чешской гуманитарной организации "People in Need" ("Человек в беде"), которая реализует проекты по оказанию гуманитарной помощи в регионах, пострадавших от кризиса на международном уровне. Речь идет о предоставлении выплат на развитие, восстановление микро- и малого предпринимательства, укрепление финансовой устойчивости домохозяйств в условиях военного положения.

О том, кто и где может получить гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать о грантовой программе помощи

Как отмечается, в октябре организация "Человек в беде" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов проводит конкурс по предоставлению микрогрантов для поддержки микро- и малых предприятий в рамках проекта "Доверие".

Принять участие в грантовом проекте могут:

Ветераны, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года; Члены их семей; Родственники погибших или пропавших без вести защитников.

Целью инициативы является укрепление экономического потенциала ветеранов войны и членов их семей путем расширения или восстановления предпринимательства, укрепления финансового положения и повышения экономической устойчивости громад, пострадавших от войны.

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За выплатами могут обратиться граждане, ведущие свою деятельность в прифронтовой Днепропетровской области, за исключением следующих громад и районов:

Никопольского;

Синельниковского;

Павлоградского (Богдановская, Троицкая громады).

"До 18 октября продлен срок подачи заявок на грантовую поддержку ветеранского бизнеса в рамках проекта"Доверие" для поддержки ветеранского бизнеса в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Как подать заявку и нюансы программы

От одной семьи на участие в конкурсе по предоставлению микрогрантов можно подать только одну заявку. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Конечный срок подачи заявок — 18 октября 2026 года.

По результатам конкурса победители заключат соглашение о предоставлении гранта. По условиям соглашения, они будут обязаны предоставить отчет об использовании грантов.

Также будут учитываться следующие факты:

потеря бизнеса/материальных активов в связи с военными действиями (в частности, невозможность пользоваться активами, находящимися на оккупированной территории/на территории ведения боевых действий);

получение грантов от других организаций и от государства (приоритет будет отдаваться физлицам или предприятиям, которые еще не получали аналогичной поддержки).

Денежную помощь, полученную в рамках проекта, можно будет использовать, в частности, на:

покупку оборудования и инструментов;

восстановление активов;

ремонт и обустройство помещений;

аренду помещений;

создание новых рабочих мест;

закупку сырья;

маркетинг и рекламу;

обучение персонала;

юридические и консалтинговые услуги;

прочие мероприятия, связанные с бизнесом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях можно оформить финансовую помощь на предпринимательство или запуск собственного дела. Программа доступна для граждан двух групп уязвимости. По ее условиям, домохозяйствам предоставят более 43 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что до конца октября в четырех регионах Украины граждане могут получить денежную помощь в рамках программы при поддержке Евросоюза. Предусматривается выделение средств на новый отопительный сезон. Подать заявки смогут граждане с инвалидностью и пенсионеры.