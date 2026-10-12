Виплати від Чехії: де доступна грошова допомога на для ветеранів та їхніх сімей

Людина дістає валюту з гаманця. Фото: Новини.LIVE

До 18 жовтня 2026 року жителі однієї із прифронтових областей можуть оформити фінансові гранти від чеської гуманітарної організації "People in Need" ("Людина в біді"), що реалізує проєкти з надання гуманітарної допомоги в регіонах, які постраждали від кризи на міжнародному рівні. Йдеться про надання виплат на розвиток, відновлення мікро- та малого підприємництва, зміцнення фінансової спроможності домогосподарств під час воєнного стану.

Про те, хто і де може отримати гранти, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що треба знати про грантову програму допомоги

Як зазначається, у жовтні організація "Людина в біді" за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів проводить конкурс із надання мікрогрантів для підтримки мікро- та малих підприємств у межах проєкту "Довіра".

Долучитися до грантового проєкту можуть:

Ветерани, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року; Члени їхніх родин; Рідні загиблих померлих/зниклих безвісти захисників.

Метою ініціативи є посилення економічної спроможності ветеранів війни та членів їхніх сімей шляхом розширення або відновлення підприємництва, зміцнення фінансового стану та посилення економічної стійкості громад, які постраждали від війни.

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Звернутися за виплатами можуть громадяни, які ведуть свою діяльність у прфиронтовій Дніпропетровській області, окрім таких громад та районів:

Нікопольського;

Синельниківського;

Павлоградського (Богданівська, Троїцька громади).

"До 18 жовтня продовжено термін подання заявок на грантову підтримку ветеранського бізнесу за проєктом "Довіра" для підтримки ветеранського бізнесу у Дніпропетровській області", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку та нюанси програми

Від однієї родини на участь у конкурсі з надання мікрогрантів можна надіслати лише одну заявку. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Кінцевий термін подання заявок — 18 жовтня 2026 року.

За результатами конкурсу переможці укладуть угоду про надання гранту. За умовами угоди, вони будуть зобов'язані надати звіт про використання грантів.

Також будуть враховувати наявність таких фактів:

втрату бізнесу/матеріальних активів у зв'язку з воєнними діями (зокрема, неможливість користуватися активами, що перебувають на окупованій території/на території ведення бойових дій);

отримання грантів від інших організацій та від держави (пріоритет матимуть фізособи або підприємства, які ще не отримували аналогічної підтримки).

Грошову допомогу, отриману в рамках проєкту, можна буде використати, зокрема, на:

купівлю обладнання та інструментів;

відновлення активів;

ремонт та облаштування приміщень;

оренду приміщення;

створення нових робочих місць;

придбання сировини;

маркетинг та рекламу;

навчання персоналу;

юридичні та консалтингові послуги;

інші заходи, пов’язані з бізнесом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях можна оформити фіндопомогу на підприємництво або старт власної справи. Програма доступна для громадян двох груп вразливості. За її умовами, домогосподарствам нададуть понад 43 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця жовтня у чотирьох регіонах України громадяни можуть отримати грошову допомогу у рамках програми за підтримки Євросоюзу. Передбачається надання коштів на новий опалювальний сезон. Подати заявки зможуть громадяни з інвалідністю та пенсіонери.