Новая финансовая помощь для украинцев: кому дадут 12 300 грн и как оформить выплату

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Благотворители открыли сбор заявок на новую денежную выплату. Украинцам раздают до 12 300 гривен на одного человека от Благотворительного фонда "Право на защиту". Программа финансируется Гуманитарным фондом для Украины (UHF) и ориентирована на жителей пяти регионов Украины.

Кто именно может рассчитывать на выплату, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Деньги могут получить жители пяти областей: Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской.

Чтобы подать документы, домохозяйство должно соответствовать следующим требованиям:

иметь статус ВПЛ или быть местными жителями;

жить не дальше чем в 50 км от линии фронта или границы;

иметь среднемесячный доход менее 8 422 грн на одного человека.

Во время отбора дополнительно учитывают:

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наличие инвалидности или тяжелых заболеваний;

возраст членов семьи;

состав домохозяйства;

статус занятости;

условия проживания и уровень уязвимости семьи.

Важно: соответствие всем базовым пунктам еще не гарантирует назначения выплат. Организаторы будут тщательно проверять анкеты, отдавая приоритет семьям с высоким уровнем уязвимости (наличие инвалидности, тяжелых болезней, одинокие родители или преклонный возраст).

Сколько и как платят?

Общий размер финансовой поддержки рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от категории, к которой относится заявитель:

Тем, кто остается в районах повышенного риска, начисляют по 1 800 грн в месяц. Всего за полгода получится 10 800 грн;

Если семья была вынуждена эвакуироваться, ей назначают по 4 100 грн на человека. Суммарно это 12 300 грн за три месяца.

Помощь не будут разбивать по месяцам. Вся сумма поступит на указанный банковский счет одним траншем.

Как подать заявку

Процесс оформления происходит поэтапно. Сначала заявители проходят предварительную проверку на соответствие критериям, после чего получают приглашение на верификацию и подачу оригиналов документов.

Обратите внимание:

Нужна личная явка абсолютно всех членов семьи, претендующих на помощь.

Если в домохозяйстве есть маломобильные люди, которые не могут прийти сами, фонд организует выезд мобильной бригады к ним домой.

Благотворители обязательно проверят, не получали ли вы аналогичную помощь в рамках других гуманитарных программ.

Информация о точных датах, адресах и графиках работы пунктов сбора данных публикуется в специальном чат-боте.

Обычно средства зачисляются на счет в течение 4-6 недель после верификации.

За дополнительными консультациями можно обратиться непосредственно на горячую линию организации по номеру 0 800 750 104 в будние дни с 09:00 до 18:00.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Верховной Раде обсуждают возможность повышения зарплат военнослужащим. Речь идет об увеличении выплат с нынешних около 20 тысяч гривен до более 30 тысяч гривен в месяц. В то же время все будет зависеть от возможностей государственного бюджета, ведь сейчас существует дефицит средств на финансирование денежного обеспечения защитников.

Также Новини.LIVE сообщали о единовременной выплате для семей гражданских лиц, погибших в результате российских обстрелов. Деньги выплачивают жителям Днепропетровщины в размере 300 тысяч гривен. Право на выплату имеют муж или жена, дети, родители, а также неполнородные братья и сестры погибших.