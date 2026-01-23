Выплаты от УВКБ ООН — где уязвимым категориям украинцев можно получить 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в конце января 2026 года открыло регистрацию на денежную помощь еще в одном из украинских городов. Выплаты смогут получить внутренние переселенцы и беженцы.

Об этом проинформировали представители УВКБ ООН в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто и где получит право на финпомощь от УВКБ ООН

Предоставление выплат от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет доступно гражданам в городе Конотоп Сумской области. Средства предоставят:

Переселенцам, если переместились в Ромны за предыдущие полгода и не имели подобной помощи от других фондов за прошедшие три месяца, или ВПЛ, которые после выезда в другие регионы в итоге вернулись на старый адрес. Беженцам, если выехали за пределы страны с началом полномасштабной войны, однако прибыли домой, и не имели за последние три месяца помощи от других организаций.

Приоритетным правом на выплаты наделены украинцы, которые попали в следующие жизненные ситуации:

неполная семья (есть только один из родителей/опекун) с малолетними детьми или пожилыми людьми;

в семье из старших есть только лица пожилого возраста, которые живут одиноко/воспитывают детей до 18 лет;

домохозяйство имеет лиц с особыми потребностями (тяжелые болезни/группы инвалидности).

Размер дохода на одного человека в семье составляет не более 6,3 тыс. грн.

"Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн", — объясняют организаторы.

Как зарегистрироваться на финпомощь в Конотопе

Как пояснили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, регистрация для приема в г. Конотоп на 23 января происходит через предварительную запись по телефону.

"Вниманию жителей Конотопской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Конотоп на 23 января 2026 (пятница), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.



Все предоставленные данные при регистрации будут считаться конфиденциальными и будут внесены в базу данных УВКБ ООН.

Необходимо будет подать следующие документы:

паспорт/идентификационный код;

справку ВПЛ (при наличии);

номер банковского счета;

свидетельство о рождении;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медсправки.

Ранее мы писали, что в январе некоторым украинцам предоставлена возможность получить финпомощь на аренду жилья от Каритас. Деньги можно оформить на полгода.

Еще сообщали, что в одной из областей оказывают помощь для аграриев. В ее рамках программы можно получить до 1,5 тыс. долларов гранта.