Пособия по безработице в 2026 году: размер пособия, ваучеры на обучение и гранты на развитие бизнеса

Молодая женщина проходит собеседование. Фото: magnific.com

Украинцы, потерявшие работу или желающие сменить профессию, могут получить от государства не только помощь в поиске вакансий. В 2026 году действуют пособия по безработице, бесплатное профессиональное обучение, ваучеры на образование до 33 280 грн и гранты на открытие или развитие собственного дела. Размер поддержки и условия зависят от статуса человека и цели обращения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу занятости.

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Пособие по безработице — до 8 647 грн в месяц

Если человек потерял работу, первым шагом может стать получение статуса зарегистрированного безработного. Он дает возможность претендовать на пособие по безработице и пользоваться другими услугами службы занятости.

В 2026 году максимальный размер пособия по безработице составляет 8 647 грн в месяц. Минимальная выплата — 3 900 грн, а для отдельных категорий — 1 650 грн. Конкретная сумма зависит, в частности, от страхового стажа, заработка до потери работы и оснований для увольнения.

3 900 грн могут получать, в частности, люди, у которых перед регистрацией было менее семи месяцев страхового стажа за последний год. Такой размер также применяется к отдельным внутренне перемещенным лицам, не имеющим документов для подтверждения страхового стажа и дохода.

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Выплата в размере 1 650 грн предусмотрена, в частности, для молодежи без страхового стажа, ищущей первое рабочее место, а также для людей, уволенных с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины.

Во время военного положения пособие по безработице, как правило, выплачивается в течение 90 календарных дней. Для людей предпенсионного возраста максимальный срок составляет до 360 дней.

Как получить выплату

Для начала необходимо получить статус зарегистрированного безработного. После этого консультант по карьере может предложить вакансии, профессиональное обучение или другие программы поддержки.

Поэтому обращение в службу занятости может быть полезным даже для человека, который рассчитывает не только на денежную выплату. Через систему занятости можно также получить возможность бесплатно освоить новую профессию.

Бесплатное обучение — если нужна новая профессия

Зарегистрированные безработные могут пройти профессиональное обучение, если для трудоустройства им необходимо освоить новую профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию.

Государство оплачивает такое обучение. По информации Государственной службы занятости, сертификат покрывает стоимость обучения в пределах до 10 прожиточных минимумов, а при необходимости отдельно может оплачиваться проживание во время обучения — до пяти прожиточных минимумов. Также предусмотрена компенсация расходов на проезд.

Обучение может длиться до 10 месяцев. Оно проводится в определённых учебных заведениях, а также на рабочих местах у работодателей.

Этот вариант особенно актуален для человека, который не может найти работу по прежней профессии. Вместо длительного поиска вакансий можно получить новую специальность, соответствующую потребностям местного рынка труда.

Спрос на такую возможность остается высоким. За январь–июль 2026 года профессиональным обучением при содействии службы занятости было охвачено 43 тысячи граждан, из них 34 тысячи — зарегистрированные безработные.

Ваучер на обучение — до 33 280 грн

Отдельно существует программа ваучеров на обучение. В 2026 году максимальная сумма такого ваучера составляет 33 280 грн. Если обучение стоит дороже, разницу нужно оплатить самостоятельно или из других разрешенных источников.

Важное отличие от пособия по безработице: для получения ваучера человек не должен быть зарегистрирован в качестве безработного. Программа предназначена для определенных категорий граждан, которые уже имеют образование и хотят получить новую профессию, специальность или повысить квалификацию.

В частности, право на ваучер при соблюдении соответствующих условий имеют:

люди в возрасте от 45 лет;

ветераны, в том числе демобилизованные;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

освобожденные от военной службы;

отдельные другие категории, определенные программой.

Для каждой категории установлены дополнительные требования. Например, для людей в возрасте от 45 лет необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, соответствующее образование и не достигать пенсионного возраста.

В январе-июле 2026 года ваучеры получили 5,6 тысячи человек. Чаще всего ими пользовались граждане в возрасте 45+, ВПЛ, люди с инвалидностью и участники боевых действий.

Подать заявку можно онлайн через сайт Государственной службы занятости или обратиться непосредственно в центр занятости. Официальный срок рассмотрения заявки — до трех рабочих дней.

Грант на собственное дело — до 500 тысяч гривен

Если человек не хочет искать наемную работу, а планирует открыть собственное дело, с 1 сентября 2026 года действует обновленная программа "Собственное дело 2.0".

Для открытия собственного дела базовый размер гранта составляет от 100 тысяч до 300 тысяч гривен. При наличии предусмотренных программой оснований сумму можно увеличить, но общий максимум для старта составляет 500 тысяч гривен.

Отдельное направление предусмотрено для предпринимателей, которые уже имеют бизнес и хотят его расширить. Базовый грант составляет от 500 тысяч до 1,5 млн грн при условии создания как минимум одного нового рабочего места. С учетом предусмотренных программой надбавок максимальная сумма может достигать 2,5 млн грн.

Размер гранта зависит от конкретной ситуации: в частности, от количества рабочих мест, региона, сферы деятельности и категории заявителя.

То есть эти деньги не являются обычной выплатой безработному. Их можно получить для открытия или развития бизнеса, а получатель должен выполнять условия грантовой программы.

Какую помощь выбрать

Если человек потерял работу и пока не имеет нового места, в первую очередь стоит рассмотреть возможность получения статуса зарегистрированного безработного. Это открывает возможность претендовать на выплату до 8 647 грн и пользоваться услугами службы занятости.

Если работу сложно найти из-за отсутствия необходимых навыков, стоит узнать о бесплатном профессиональном обучении. В этом случае государство может оплатить подготовку, а при определенных условиях — проживание и проезд.

Если человек относится к категориям, которым доступен ваучер, можно претендовать на оплату обучения в размере до 33 280 грн. При этом регистрироваться в качестве безработного для получения ваучера не требуется.

Если же есть собственная бизнес-идея, стоит обратить внимание не на пособие по безработице, а на программу "Свое дело 2.0". Для запуска бизнеса можно претендовать на грант до 500 тысяч грн, а для расширения уже действующего бизнеса — до 2,5 млн грн с учетом возможных надбавок.

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