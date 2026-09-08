Виплати по безробіттю у 2026 році: розмір допомоги, ваучери на навчання та гранти на бізнес

Молода жінка проходить співбесіду. Фото: magnific.com

Українці, які втратили роботу або хочуть змінити професію, можуть отримати від держави не лише допомогу з пошуком вакансій. У 2026 році діють виплати по безробіттю, безкоштовне професійне навчання, ваучери на освіту до 33 280 грн та гранти на започаткування або розвиток власної справи. Розмір підтримки та умови залежать від статусу людини й мети звернення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу зайнятості.

Реклама

Допомога по безробіттю — до 8 647 грн на місяць

Якщо людина втратила роботу, першим кроком може стати отримання статусу зареєстрованого безробітного. Він дає можливість претендувати на допомогу по безробіттю та користуватися іншими послугами служби зайнятості.

У 2026 році максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 8 647 грн на місяць. Мінімальна виплата — 3 900 грн, а для окремих категорій — 1 650 грн. Конкретна сума залежить, зокрема, від страхового стажу, заробітку перед втратою роботи та підстав звільнення.

3 900 грн можуть отримувати, зокрема, люди, які перед реєстрацією мали менше семи місяців страхового стажу за останній рік. Такий розмір також застосовується до окремих внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів для підтвердження страхового стажу та доходу.

Читайте також:

Виплата у 1 650 грн передбачена, зокрема, для молоді без страхового стажу, яка шукає перше робоче місце, а також для людей, звільнених з останнього місця роботи через порушення трудової дисципліни.

Під час воєнного стану допомогу по безробіттю за загальним правилом виплачують до 90 календарних днів. Для людей передпенсійного віку максимальний строк становить до 360 днів.

Як отримати виплату

Для початку потрібно отримати статус зареєстрованого безробітного. Після цього кар'єрний радник може запропонувати вакансії, професійне навчання або інші програми підтримки.

Тому звернення до служби зайнятості може бути корисним навіть для людини, яка не розраховує лише на грошову виплату. Через систему зайнятості можна також отримати можливість безкоштовно здобути нову професію.

Безкоштовне навчання — якщо потрібна нова професія

Зареєстровані безробітні можуть пройти професійне навчання, якщо для працевлаштування їм потрібно здобути нову професію, пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Держава оплачує таке навчання. За інформацією Державної служби зайнятості, сертифікат покриває вартість навчання в межах до 10 прожиткових мінімумів, а за потреби окремо може оплачуватися проживання під час навчання — до п'яти прожиткових мінімумів. Також передбачена компенсація витрат на проїзд.

Навчання може тривати до 10 місяців. Його проводять у визначених закладах освіти, а також на робочих місцях у роботодавців.

Цей варіант особливо актуальний для людини, яка не може знайти роботу за старою професією. Замість тривалого пошуку вакансій можна отримати нову спеціальність, яка відповідає потребам місцевого ринку праці.

Попит на таку можливість залишається високим. За січень-липень 2026 року професійним навчанням за сприяння служби зайнятості було охоплено 43 тисячі громадян, з них 34 тисячі — зареєстровані безробітні.

Ваучер на навчання — до 33 280 грн

Окремо існує програма ваучерів на навчання. У 2026 році максимальна сума такого ваучера становить 33 280 грн. Якщо навчання коштує дорожче, різницю потрібно оплатити самостійно або з інших дозволених джерел.

Важлива відмінність від допомоги по безробіттю: для отримання ваучера людина не повинна бути зареєстрована як безробітна. Програма призначена для визначених категорій громадян, які вже мають освіту та хочуть здобути нову професію, спеціальність або підвищити кваліфікацію.

Зокрема, право на ваучер за відповідних умов мають:

люди віком від 45 років;

ветерани, зокрема демобілізовані;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

звільнені з військової служби;

окремі інші категорії, визначені програмою.

Для кожної категорії встановлені додаткові вимоги. Наприклад, для людей віком від 45 років потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу, відповідну освіту та не досягти пенсійного віку.

У січні-липні 2026 року ваучери отримали 5,6 тисячі людей. Найчастіше ними користувалися громадяни віком 45+, ВПО, люди з інвалідністю та учасники бойових дій.

Подати заявку можна онлайн через сайт Державної служби зайнятості або звернутися безпосередньо до центру зайнятості. Офіційно зазначений строк опрацювання заявки — до трьох робочих днів.

Грант на власну справу — до 500 тисяч гривень

Якщо людина не хоче шукати найману роботу, а планує відкрити власну справу, з 1 вересня 2026 року діє оновлена програма "Власна справа 2.0".

Для започаткування власної справи базовий розмір гранту становить від 100 тисяч до 300 тисяч гривень. За наявності передбачених програмою підстав суму можна збільшити, але загальний максимум для старту становить 500 тисяч гривень.

Окремий напрям передбачений для підприємців, які вже мають бізнес і хочуть його масштабувати. Базовий грант становить від 500 тисяч до 1,5 млн грн за умови створення щонайменше одного нового робочого місця. З урахуванням передбачених програмою надбавок максимальна сума може досягати 2,5 млн грн.

Розмір гранту залежить від конкретної ситуації: зокрема, від кількості робочих місць, регіону, сфери діяльності та категорії заявника.

Тобто ці гроші не є звичайною виплатою безробітному. Їх можна отримати для започаткування або розвитку бізнесу, а отримувач повинен виконувати умови грантової програми.

Яку допомогу обрати

Якщо людина втратила роботу і поки не має нового місця, найперше варто розглянути отримання статусу зареєстрованого безробітного. Це відкриває можливість претендувати на виплату до 8 647 грн та користуватися послугами служби зайнятості.

Якщо роботу складно знайти через відсутність потрібних навичок, варто дізнатися про безкоштовне професійне навчання. У цьому випадку держава може оплатити підготовку, а за певних умов — проживання та проїзд.

Якщо людина належить до категорій, яким доступний ваучер, можна претендувати на оплату навчання до 33 280 грн. При цьому реєструватися безробітним для отримання ваучера не потрібно.

Якщо ж є власна бізнес-ідея, варто дивитися не на допомогу по безробіттю, а на "Власну справу 2.0". Для старту бізнесу можна претендувати на грант до 500 тисяч грн, а для масштабування вже діючого бізнесу — до 2,5 млн грн з урахуванням можливих надбавок.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці витрачають на їжу та щоденні покупки. Навіть невеликі регулярні витрати протягом місяця можуть складатися у помітну суму. Тому під час планування бюджету важливо враховувати не лише ціну окремого товару, а й загальні витрати на повсякденні покупки.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки платять різним фахівцям і кому з працівників пропонують зарплати від 30 000 грн. На тлі зміни умов на ринку праці та появи нових вакансій зростає оплата праці у багатьох сферах, зокрема у бухгалтерів, пекарів чи фітнес-тренерів. Тому здобуття нової професії або підвищення кваліфікації через державні програми може допомогти знайти високооплачувану роботу.