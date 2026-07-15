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Главная Финансы Денежная помощь от WFP: где украинцам выплатят 26 700 грн

Денежная помощь от WFP: где украинцам выплатят 26 700 грн

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Дата публикации 15 июля 2026 08:00
Выплаты в 26 700 грн: кто и где сможет оформить помощь от WFP в июле
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в одной из прифронтовых областей реализуется программа поддержки сельского хозяйства, организованная общественной организацией "Южная стратегия развития" и Всемирной продовольственной программой ООН (World Food Programme/WFP). В ее рамках граждане смогут получить средства на покупку необходимых товаров, удобрений и инвентаря.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на организаторов.

Кто сможет оформить денежную помощь в июле

Речь идет о реализации программы, призванной поддержать жителей Запорожской области, занимающихся сельским хозяйством во время войны.

Отобранным участникам предоставят целевую финансовую помощь, которую можно будет использовать исключительно на хозяйство:

  • на покупку семян, удобрений, инвентаря, систем орошения, теплиц;
  • на корма, ремонт, улучшение условий содержания скота/птицы.

"Кто может подать заявку? Семьи, имеющие земельные участки или помещения для ведения приусадебного хозяйства, проживающие в целевых громадах, а также мотивированные и способные заниматься сельским хозяйством", — говорится в сообщении.

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Приоритет при оформлении выплат будет отдаваться домохозяйствам, имеющим одну из следующих уязвимостей:

  1. В семье есть люди с группой инвалидности;
  2. Одинокие отцы или матери, воспитывающие детей;
  3. Малообеспеченные семьи;
  4. Люди, потерявшие работу из-за войны;
  5. Пожилые граждане в возрасте от 60 лет;
  6. Многодетные семьи (от трех детей);
  7. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Размер выплат и где открыта регистрация для участия в программе

Программа Всемирной продовольственной программы ООН охватила ряд населенных пунктов Запорожской области. В частности, 15 июля (с 10:00 до 16:00) жители с. Михайловка могут подать заявки по адресу: ул. Слободчикова, 13.

Участникам будет предоставлена целевая денежная помощь в размере около 17 800 грн (эквивалент — 400 долларов).

В рамках программы сельские жители могут получить юридические консультации по вопросам жилищных, земельных и имущественных прав. Организация может предоставить финансовую помощь на сопутствующие юридические расходы, связанные со вторичной правовой помощью, в размере 8 900 грн (эквивалент — 200 долларов). То есть в общей сложности граждане могут получить 26 700 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о целевой программе поддержки внутренне перемещенных лиц, которую реализует Каритас Полтава. Переселенцы смогут получить финансовую поддержку, рассчитанную на шестимесячный период. Средства будут предоставлены ВПЛ, переехавшим в громаду за последние 30 дней.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что летом в одной из областей можно получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. В ее рамках предусмотрено предоставление выплаты в размере до 42 000 грн. Средства можно будет направить на деятельность в сельской сфере. В частности, выплаты предусмотрены семьям с пожилыми людьми.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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