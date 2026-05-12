Выплаты до 20 000 евро: кто может подать заявку на участие в программе в мае

До 15 мая Международная организация по миграции (МОМ) принимает заявки на оказание помощи от пострадавших из-за войны граждан, которые имеют поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия. В рамках программы заявители смогут получить финансовые гранты на бизнес.

О том, кто и где может оформить выплаты на бизнес, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может подать заявку на участие в программе помощи

По информации организаторов, в рамках инициативы "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" малые предприятия смогут восстановить рабочие места и производство, удовлетворить спрос граждан в критически необходимых товарах во время войны.

Согласно условиям программы, малым предприятиям предоставят гранты в сумме до 20 000 евро.

Проект охватит такие регионы:

Киев и Киевскую область; Чернигов и Черниговскую область; Сумы и Сумскую область.

Заявители должны иметь регистрацию бизнеса в минимум один год перед обращением, также претенденты должны быть гражданами Украины и готовыми благодаря гранту предоставить новые рабочие места.

Приоритетными будут те граждане, которые отвечают таким условиям:

есть поврежденное или разрушенное, релоцированное предприятие;

предприятие, возглавляют ветераны, женщины или молодежь;

бизнес, который поддерживает социально уязвимые группы населения;

предприятия, функционирующие в сельской местности.

Среди ограничений — предприятия, которые до этого получали гранты по предыдущим проектам организации.

На что можно использовать грант и как оформить помощь

Для участия в программе Международной организации по миграции заявитель должен подать обращение один раз на предприятие/лицо, заполнив онлайн-анкету до 15 мая 2026 года.

Гранты можно будет потратить на следующие направления:

приобретение оборудования, инструментов, необходимых для деятельности;

на ремонт или обустройство помещений путем покупки мебели и стеллажей;

приобретение сырья для производственных процессов.

Помощь не предоставят предприятиям, которые заняты в таких сферах:

занимаются производством или торговлей оружием, боеприпасами;

производят и торгуют спиртными напитками;

выпускают и продают табачные изделия;

производят или торгуют радиоактивными материалами;

занимаются производством, торговлей или использованием несвязанных асбестовых волокон;

производят или торгуют фармацевтическими препаратами;

выпускают или торгуют пестицидами, гербицидами с учетом международных запретов;

продают медицинские препараты в аптеках;

торгуют предметами роскоши и игорным оборудованием.

"Все персональные данные, предоставляемые Вами в этой анкете, будут храниться в строгом соответствии с Принципами защиты данных Международной организации по миграции. Организаторы свяжутся только с отобранными претендентами в течение 3 недель после завершения приема заявок", — говорится в сообщении.

Программу реализуют при финподдержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

