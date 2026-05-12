Выплаты до 20 000 евро: кто может подать заявку на участие в программе в мае

Гранты для украинцев: в каких регионах предоставят до 20 000 евро
До 15 мая Международная организация по миграции (МОМ) принимает заявки на оказание помощи от пострадавших из-за войны граждан, которые имеют поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия. В рамках программы заявители смогут получить финансовые гранты на бизнес.
О том, кто и где может оформить выплаты на бизнес, рассказывают Новини.LIVE.
Кто может подать заявку на участие в программе помощи
По информации организаторов, в рамках инициативы "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" малые предприятия смогут восстановить рабочие места и производство, удовлетворить спрос граждан в критически необходимых товарах во время войны.
Согласно условиям программы, малым предприятиям предоставят гранты в сумме до 20 000 евро.
Проект охватит такие регионы:
- Киев и Киевскую область;
- Чернигов и Черниговскую область;
- Сумы и Сумскую область.
Заявители должны иметь регистрацию бизнеса в минимум один год перед обращением, также претенденты должны быть гражданами Украины и готовыми благодаря гранту предоставить новые рабочие места.
Приоритетными будут те граждане, которые отвечают таким условиям:
- есть поврежденное или разрушенное, релоцированное предприятие;
- предприятие, возглавляют ветераны, женщины или молодежь;
- бизнес, который поддерживает социально уязвимые группы населения;
- предприятия, функционирующие в сельской местности.
Среди ограничений — предприятия, которые до этого получали гранты по предыдущим проектам организации.
На что можно использовать грант и как оформить помощь
Для участия в программе Международной организации по миграции заявитель должен подать обращение один раз на предприятие/лицо, заполнив онлайн-анкету до 15 мая 2026 года.
Гранты можно будет потратить на следующие направления:
- приобретение оборудования, инструментов, необходимых для деятельности;
- на ремонт или обустройство помещений путем покупки мебели и стеллажей;
- приобретение сырья для производственных процессов.
Помощь не предоставят предприятиям, которые заняты в таких сферах:
- занимаются производством или торговлей оружием, боеприпасами;
- производят и торгуют спиртными напитками;
- выпускают и продают табачные изделия;
- производят или торгуют радиоактивными материалами;
- занимаются производством, торговлей или использованием несвязанных асбестовых волокон;
- производят или торгуют фармацевтическими препаратами;
- выпускают или торгуют пестицидами, гербицидами с учетом международных запретов;
- продают медицинские препараты в аптеках;
- торгуют предметами роскоши и игорным оборудованием.
"Все персональные данные, предоставляемые Вами в этой анкете, будут храниться в строгом соответствии с Принципами защиты данных Международной организации по миграции. Организаторы свяжутся только с отобранными претендентами в течение 3 недель после завершения приема заявок", — говорится в сообщении.
Программу реализуют при финподдержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что жители одной из прифронтовых областей могут принять участие в программе инициативы JERU при финподдержке правительства ФРГ в 2026 году. Она предусматривает предоставление помощи на предпринимательство для самозанятых и малого бизнеса, если принадлежат, в частности гражданам с инвалидностью.
Еще Новини.LIVE рассказывали, что в мае жители одного из регионов могут получить финпомощь по программе "Каритас Украины", реализуемой при поддержке Соединенных Штатов. Подать заявки на участие можно будет недавно эвакуированным людям. В рамках программы каждый из семьи получит по 12 300 грн.