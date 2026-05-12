Гранти для українців: в яких регіонах нададуть до 20 000 євро

Гранти для українців: в яких регіонах нададуть до 20 000 євро

Дата публікації: 12 травня 2026 08:00
Виплати до 20 000 євро: хто може подати заявку на участь у програмі у травні
Жінки похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 15 травня Міжнародна організація з міграції (МОМ) приймає заявки на надання допомоги від постраждалих через війну громадян, які мають пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства. У рамках програми заявники зможуть отримати фінансові гранти на бізнес.

Про те, хто і де може оформити виплати на бізнес, розповідають Новини.LIVE

Хто може подати заявку на участь у програмі допомоги

За інформацією організаторів, у рамках ініціативи "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" малі підприємства зможуть відновити робочі місця та виробництво, задовольнити попит громадян у критично необхідних товарах під час війни.

Згідно з умовами програми, малим підприємствам нададуть гранти у сумі до 20 000 євро.

Проєкт охопить такі регіони: 

  1. Київ та Київську область;
  2. Чернігів та Чернігівську область;
  3. Суми та Сумську область.

Заявники повинні мати реєстрацію бізнесу у щонайменше один рік перед зверненням, також претенденти повинні бути громадянами України та готовими завдяки гранту надати нові робочі місця.

Пріоритетними будуть ті громадяни, які відповідають таким умовам:

  • є пошкоджене чи зруйноване, релоковане підприємство; 
  • підприємство, очолюють ветерани, жінки чи молодь;
  • бізнес, який підтримує соціально вразливі групи населення; 
  • підприємства, що функціонують у сільській місцевості.

З-поміж обмежень — підприємства, які до цього одержували гранти за попередніми проєктами організації.

На що можна використати грант та як оформити допомогу

Для участі у програмі Міжнародної організації з міграції заявник повинен подати звернення один раз на підприємство/особу, заповнивши онлайн-анкету до 15 травня 2026 року. 

Гранти можна буде витратити на такі напрямки:

  • придбання обладнання, інструментів, що потрібні для діяльності;
  • на ремонти чи облаштування приміщень шляхом купівлі меблів та стелажів;
  • придбання сировини для виробничих процесів.

Допомогу не нададуть підприємствам, які зайняті в таких сферах:

  • займаються виробництвом або торгівлею зброєю, боєприпасами;
  • виробляють та торгують спиртними напоями;
  • випускають та продають тютюнові вироби;
  • виробляють або торгують радіоактивними матеріалами;
  • займаються виробництвом, торгівлею або використанням незв'язаних азбестових волокон;
  • виробляють або торгують фармацевтичними препаратами;
  • випускають чи торгують пестицидами, гербіцидами з урахуванням міжнародних заборон;
  • продають медичні препарати в аптеках;
  • торгують предметами розкоші та гральним обладнанням.

"Усі персональні дані, які надаються Вами в цій анкеті, будуть зберігатися в суворій відповідності до Принципів захисту даних Міжнародної організації з міграції. Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами впродовж 3 тижнів після завершення прийому заявок", — йдеться у повідомленні.

Програму реалізують за фінпідтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.  

Раніше Новини.LIVE розповідали, що жителі однієї з прифронтових областей можуть взяти участь у програмі ініціативи JERU за фінпідтримки уряду ФРН у 2026 році. Вона передбачає надання допомоги на підприємництво для самозайнятих та малого бізнесу, якщо належать, зокрема громадянам з інвалідністю. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що у травні мешканці одного з регіонів можуть отримати фіндопомогу за програмою "Карітас України", що реалізують за підтримки Сполучених Штатів. Подати заявки на участь можна буде нещодавно евакуйованим людям. У рамках програми кожен з  родини отримає по 12 300 грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
