Виплати до 20 000 євро: хто може подати заявку на участь у програмі у травні

Жінки похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 15 травня Міжнародна організація з міграції (МОМ) приймає заявки на надання допомоги від постраждалих через війну громадян, які мають пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства. У рамках програми заявники зможуть отримати фінансові гранти на бізнес.

Про те, хто і де може оформити виплати на бізнес, розповідають Новини.LIVE.

Хто може подати заявку на участь у програмі допомоги

За інформацією організаторів, у рамках ініціативи "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" малі підприємства зможуть відновити робочі місця та виробництво, задовольнити попит громадян у критично необхідних товарах під час війни.

Згідно з умовами програми, малим підприємствам нададуть гранти у сумі до 20 000 євро.

Проєкт охопить такі регіони:

Читайте також:

Київ та Київську область; Чернігів та Чернігівську область; Суми та Сумську область.

Заявники повинні мати реєстрацію бізнесу у щонайменше один рік перед зверненням, також претенденти повинні бути громадянами України та готовими завдяки гранту надати нові робочі місця.

Пріоритетними будуть ті громадяни, які відповідають таким умовам:

є пошкоджене чи зруйноване, релоковане підприємство;

підприємство, очолюють ветерани, жінки чи молодь;

бізнес, який підтримує соціально вразливі групи населення;

підприємства, що функціонують у сільській місцевості.

З-поміж обмежень — підприємства, які до цього одержували гранти за попередніми проєктами організації.

На що можна використати грант та як оформити допомогу

Для участі у програмі Міжнародної організації з міграції заявник повинен подати звернення один раз на підприємство/особу, заповнивши онлайн-анкету до 15 травня 2026 року.

Гранти можна буде витратити на такі напрямки:

придбання обладнання, інструментів, що потрібні для діяльності;

на ремонти чи облаштування приміщень шляхом купівлі меблів та стелажів;

придбання сировини для виробничих процесів.

Допомогу не нададуть підприємствам, які зайняті в таких сферах:

займаються виробництвом або торгівлею зброєю, боєприпасами;

виробляють та торгують спиртними напоями;

випускають та продають тютюнові вироби;

виробляють або торгують радіоактивними матеріалами;

займаються виробництвом, торгівлею або використанням незв'язаних азбестових волокон;

виробляють або торгують фармацевтичними препаратами;

випускають чи торгують пестицидами, гербіцидами з урахуванням міжнародних заборон;

продають медичні препарати в аптеках;

торгують предметами розкоші та гральним обладнанням.

"Усі персональні дані, які надаються Вами в цій анкеті, будуть зберігатися в суворій відповідності до Принципів захисту даних Міжнародної організації з міграції. Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами впродовж 3 тижнів після завершення прийому заявок", — йдеться у повідомленні.

Програму реалізують за фінпідтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що жителі однієї з прифронтових областей можуть взяти участь у програмі ініціативи JERU за фінпідтримки уряду ФРН у 2026 році. Вона передбачає надання допомоги на підприємництво для самозайнятих та малого бізнесу, якщо належать, зокрема громадянам з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у травні мешканці одного з регіонів можуть отримати фіндопомогу за програмою "Карітас України", що реалізують за підтримки Сполучених Штатів. Подати заявки на участь можна буде нещодавно евакуйованим людям. У рамках програми кожен з родини отримає по 12 300 грн.