Виплати до 20 000 євро: хто може подати заявку на участь у програмі у травні

Гранти для українців: в яких регіонах нададуть до 20 000 євро
До 15 травня Міжнародна організація з міграції (МОМ) приймає заявки на надання допомоги від постраждалих через війну громадян, які мають пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства. У рамках програми заявники зможуть отримати фінансові гранти на бізнес.
Про те, хто і де може оформити виплати на бізнес, розповідають Новини.LIVE.
Хто може подати заявку на участь у програмі допомоги
За інформацією організаторів, у рамках ініціативи "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" малі підприємства зможуть відновити робочі місця та виробництво, задовольнити попит громадян у критично необхідних товарах під час війни.
Згідно з умовами програми, малим підприємствам нададуть гранти у сумі до 20 000 євро.
Проєкт охопить такі регіони:
- Київ та Київську область;
- Чернігів та Чернігівську область;
- Суми та Сумську область.
Заявники повинні мати реєстрацію бізнесу у щонайменше один рік перед зверненням, також претенденти повинні бути громадянами України та готовими завдяки гранту надати нові робочі місця.
Пріоритетними будуть ті громадяни, які відповідають таким умовам:
- є пошкоджене чи зруйноване, релоковане підприємство;
- підприємство, очолюють ветерани, жінки чи молодь;
- бізнес, який підтримує соціально вразливі групи населення;
- підприємства, що функціонують у сільській місцевості.
З-поміж обмежень — підприємства, які до цього одержували гранти за попередніми проєктами організації.
На що можна використати грант та як оформити допомогу
Для участі у програмі Міжнародної організації з міграції заявник повинен подати звернення один раз на підприємство/особу, заповнивши онлайн-анкету до 15 травня 2026 року.
Гранти можна буде витратити на такі напрямки:
- придбання обладнання, інструментів, що потрібні для діяльності;
- на ремонти чи облаштування приміщень шляхом купівлі меблів та стелажів;
- придбання сировини для виробничих процесів.
Допомогу не нададуть підприємствам, які зайняті в таких сферах:
- займаються виробництвом або торгівлею зброєю, боєприпасами;
- виробляють та торгують спиртними напоями;
- випускають та продають тютюнові вироби;
- виробляють або торгують радіоактивними матеріалами;
- займаються виробництвом, торгівлею або використанням незв'язаних азбестових волокон;
- виробляють або торгують фармацевтичними препаратами;
- випускають чи торгують пестицидами, гербіцидами з урахуванням міжнародних заборон;
- продають медичні препарати в аптеках;
- торгують предметами розкоші та гральним обладнанням.
"Усі персональні дані, які надаються Вами в цій анкеті, будуть зберігатися в суворій відповідності до Принципів захисту даних Міжнародної організації з міграції. Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами впродовж 3 тижнів після завершення прийому заявок", — йдеться у повідомленні.
Програму реалізують за фінпідтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.
