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Головна Фінанси Гранти для українських селян: де доступна програма Карітас

Гранти для українських селян: де доступна програма Карітас

Ua ru
7 жовтня 2026 13:04
Зимові виплати від Карітас: кому і де з українських селян доступні гранти
Люди похилого віку та жінка з паперами. Фото: Freepik

Восени 2026 року в одному з регіонів представники національної мережі благодійних організацій, заснованих Українською греко-католицькою церквою, "Карітас України", нададуть фінансові гранти для підготовки сільського господарства до зимового періоду. Розраховувати на такий вид підтримки зможуть як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про те, де доступні гранти, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що необхідно знати про с/г програму Карітас

За інформацією організаторів, дія проєкту постраждалим від війни в Україні охопить Полтавський регіон. Зокрема, 9 жовтня така можливість з'явиться у жителів селища Чорнухи. Проєкт передбачатиме надання фінансових грантів на зимування.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області" проведе реєстрацію на гранти на зимування 9 жовтня о 11:00 для мешканців Чорнухинської ТГ, які відповідають умовам програми", — повідомили у фонді.

Йдеться про надання коштів на вінтеризацію (ремонти приміщень) для підготовки сільського господарства до зимового періоду.

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На виплати можна буде:

  1. Утеплити та поремонтувати стайні та інші елементи с/г інфраструктури;
  2. Відновити вентиляцію, освітлення та створити безпечні умови утримання тварин;
  3. Здійснити ремонти або розширити овочесховища;
  4. Забезпечити безперебійну подачу води;
  5. Заготувати корми;
  6. Підвищити загальний рівень добробуту тварин.

Також "Карітас Полтава" запрошує всіх, хто цікавиться сучасними підходами в аграрній сфері, взяти участь у навчанні "Городництво на присадибній ділянці".

Хто зможе подати заявки на гранти

Долучитися до проєкту з надання грантів на зимування можуть місцеві мешканці або переселенці, які:

  • зацікавлені у розвитку сільського господарства;
  • постраждало через війну сільськогосподарське виробництво чи дохід від нього;
  • не мають наміру переїздити у найближчі шість місяців;
  • мають соціальну чи економічну вразливість.

Куди звертатися та які необхідні документи

Громадяни, які підпадають під умови, можуть звернутися з 11:00 9 жовтня 2026 року до організаторів для попередньої реєстрації за адресою: селище Чорнухи, вул. Центральна,28 (ЦНСП). 

Необхідно мати при собі такі документи:

  • паспорт/ID-картку;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО (для внутрішніх переселенців).

Також громадяни можуть уточнити подробиці щодо дії програми у представників фонду за такими контактами:

  • 050 346 4693;
  • 050 888 7029.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени УВКБ приймає заявки на допомогу від біженців та ВПО в Івано-франківській області. За програмою, всі в родині отримають по 10 800 грн. Зокрема, з-поміж пріоритетних груп будуть вразливі категорії людей. Залежно від обставин буде надано 10 800 грн або 12 300 грн. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Полтавській області доступна програма підтримки для евакуйованих родин від "Карітас України". Йдеться про переселенців, які перемістились за останні 45 днів. Для ВПО гарантують виплати у сумі 12 300 грн.

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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