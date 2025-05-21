Выплата грантов в 5,4 тыс. долларов — кто и как может принять участие в проекте

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут принять участие в грантовом конкурсе, который реализует чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in need Ukraine). В его рамках можно получить до 225 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Подробнее о проекте помощи

Как отмечают организаторы, участие в программе доступно для общественных организаций и инициативных групп в Николаевской и Сумской областях.

Речь идет о проекте "Усиление устойчивости пострадавших от конфликта громад на юге и востоке Украины для удовлетворения базовых потребностей и уменьшения влияния будущих потрясений".

Ключевой целью конкурса является поддержка общественных инициатив или местных проектов, призванных, в частности, поддержать внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны людей.

"Ваша идея достойна поддержки! Есть инициатива, которая объединяет, способствует восстановлению, поддерживает молодежь и пострадавших от войны? Хотите сделать что-то важное именно в Конотопе, Шостке, Путивле, Николаеве, Шевченково или Снигиревке? Подавайте заявку до 25 мая!", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: People in need Ukraine

Кто и как может подать заявку на участие в проекте

Приобщиться к участию в проекте смогут зарегистрированные общественные организации или инициативные группы, которые хотели бы воплотить в жизнь проекты в таких тергромадах:

Конотопская, Шосткинская, Путивльская в Сумской области;

Николаевская, Шевченковская, Снигиревская в Николаевской области.

Ориентировочная сумма грантовой поддержки составляет 225 тыс. гривен (5,4 тыс. долларов).

Заявки можно будет подавать до 25 мая 2025 года. Одна организация сможет подать не более одной заявки. Для этого нужно заполнить описательную часть и бюджет проекта и отправить на почту hotline.ukr@peopleinneed.net. В теме письма необходимо указать "Грантовая заявка Название организации Николаевская область или Сумская область".

Срок реализации проектов составляет 15 июля — 15 октября 2025 года.

Все вопросы можно уточнить, обратившись:

на почту: hotline.ukr@peopleinneed.net;

по номеру телефона: 0 800 210 174.

Ранее мы писали, что в нескольких областях местные власти оказывают финансовую помощь тем, кому требуется лечение из-за полученных травм во время военного положения. В частности, такая возможность доступна в Херсонской громаде.

Также сообщалось, что граждане могут зарегистрироваться в программе по предоставлению финпомощи от Украинского Красного Креста. Средства смогут получить уязвимые категории людей.