Виплата грантів у 5,4 тис. доларів — хто і як може взяти участь у проєкті

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть взяти участь у грантовому конкурсі, який реалізує чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in need Ukraine). В його рамках можна отримати до 225 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Детальніше про проєкт допомоги

Як зазначають організатори, участь у програмі доступна для громадських організацій та ініціативних груп у Миколаївській та Сумській областях.

Йдеться про проєкт "Посилення стійкості постраждалих від конфлікту громад на півдні та сході України для задоволення базових потреб та зменшення впливу майбутніх потрясінь".

Ключовою метою конкурсу є підтримка громадських ініціатив чи місцевих проєктів, що покликані, зокрема, підтримати внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни людей.

"Ваша ідея варта підтримки! Маєте ініціативу, що об'єднує, сприяє відновленню, підтримує молодь та постраждалих від війни? Хочете зробити щось важливе саме в Конотопі, Шостці, Путивлі, Миколаєві, Шевченковому чи Снігурівці? Подавайте заявку до 25 травня!", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: People in need Ukraine

Хто і як може подати заявку на участь у проєкті

Долучитися до участі у проєкті зможуть зареєстровані громадські організації або ініціативні групи, які хотіли б втілити у життя проєкти у таких тергромадах:

Конотопська, Шосткинська, Путивльська у Сумській області;

Миколаївська, Шевченківська, Снігурівська у Миколаївській області.

Орієнтовна сума грантової підтримки становитиме 225 тис. гривень (5,4 тис. доларів).

Заявки можна буде подавати до 25 травня 2025 року. Одна організація зможе подати не більше однієї заявки. Для цього потрібно заповнити описову частину і бюджет проєкту та надіслати на пошту hotline.ukr@peopleinneed.net. У темі листа необхідно вказати "Грантова заявка Назва організації Миколаївська область або Сумська область".

Термін реалізації проєктів становить 15 липня — 15 жовтня 2025 року.

Всі питання можна уточнити, звернувшись:

на пошту: hotline.ukr@peopleinneed.net;

за номером телефону: 0 800 210 174.

Раніше ми писали, що у кількох областях місцева влада надає фінансову допомогу тим, кому потрібне лікування через отримані травми під час воєнного стану. Зокрема, така можливість доступна у Херсонській громаді.

Також повідомлялося, що громадяни можуть зареєструватися у програмі з надання фіндопомоги від Українського Червоного Хреста. Кошти зможуть отримати вразливі категорії людей.