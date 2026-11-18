Люди похилого віку за комп'ютером з паперами. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року жителі одного з прифронтових регіонів можуть долучитися до грантової програми, що реалізується "Українською Асоціацією Центрів Підтримки Бізнесу" в партнерстві з JERU за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC). У рамках програми можна отримати кошти для запуску чи розвитку власної справи.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто може долучитися до програми за фінпідтримки Швейцарії

У межах "Програми економічної стійкості України (ERP)" отримати грантову допомогу зможуть жителі Чорнобаївської громади Херсонської області.

У рамках ініціативи громадяни зможуть отримати для запуску чи розвитку власної справи грошову допомогу на безповоротній основі у розмірі до 77 000 грн.

Подавати заявки на грант для мікробізнесу можна, якщо жителі:

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мають або планують розпочати бізнес у Чорнобаївській громаді;

мають навички/досвід у цій сфері.

Які категорії громадян мають право на допомогу

Як зазначають в організації, також заявникам важливо належати до вразливих груп населення. Йдеться про такі категорії:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Самотні батьки/матері;

Домогосподарства з вагітними жінками та/або дітьми віком до трьох років;

Родини, які постраждали від війни (втратили рідних, отримали поранення, втратили майно тощо);

Багатодітні родини, де є троє і більше дітей;

Громадяни з інвалідністю або домогосподарства з такими особами;

Ветерани війни;

Рідні військових, якщо чоловіки/дружини зникли безвісти, і статус невідомий;

Домогосподарства з низькими доходами.

Як подати заявку для отримання гранту

Як зазначається, реєстрація у грантовій програмі триватиме до 30 листопада 2026 року. Водночас організація залишає за собою право припинити приймання заявок завчасно, якщо набере необхідну кількість.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму.

"Не відкладайте свою ідею на потім. Можливо, саме цей грант стане першим кроком до стабільного доходу, розвитку вашої справи та нових можливостей для громади", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що у Запоріжжі благодійна організація "Карітас-Спес Україна" надасть фінансову допомогу постраждалому від війни населенню. Передбачається надання виплат у розмірі 12 300 грн у разі отримання травм, примусової евакуації чи в разі втрати рідних під час бойових дій.

Ще Новини.LIVE розповідали, що UNHCR Ukraine на Київщині відкрила реєстрацію на надання фіндопомоги. Підтримка доступна для громадян з інвалідністю, людей похилого віку, багатодітних родин та інших вразливих груп. Розмір виплат становитиме або 3 600, або 4 100 грн залежно від ситуації.