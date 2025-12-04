Выплаты от Франции — кто из украинцев получит помощь в 3,6 тыс. грн на три месяца

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года французская международная неправительственная организация "Acted" открыла регистрацию на предоставление денежной помощи в размере 3,6 тыс. грн на три месяца. Выплаты будут доступны в одной из прифронтовых громад.

О том, кто и где сможет оформить соответствующие выплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Условия предоставления помощи от Acted

Прием заявок на финпомощь от гуманитарной организации "Acted" стартовал в Дарьевской громаде Херсонской области.

Программа действует для только для тех жителей, которые остаются проживать на территории громады.

Согласно условиям, размер денежной помощи составит 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи. Помощь должны выплатить одним платежом за три месяца подряд. То есть один человек из семьи сможет оформить 10,8 тыс. грн.

Выплаты получат уязвимые категории граждан:

домохозяйства, где повреждено или разрушено жилье;

семьи, где есть дети до двух лет;

домохозяйства без трудоспособных мужчин, где женщина выполняет роль кормильца;

одинокие матери/родители, которые воспитывают детей;

семьи, где есть только пожилые люди от 60 лет;

многодетные семьи;

семьи, где есть люди с инвалидностью;

домохозяйства, где есть пострадавшие или погибшие от боевых действий.

Правила регистрации в программе помощи

Принимать заявки будут до 17 декабря 2025 года, сообщили в Дарьевском сельском совете. Однако наличие критерия уязвимости еще не будет стопроцентной гарантией для предоставления выплат.

"Наличие категории является обязательным условием участия в программе, но не является гарантией получения денежной помощи", — сообщают организаторы.

Также к регистрации не будут допущены те, кто получал финпомощь от организации "Acted" за последние 12 месяцев или других фондов за последние три месяца.

Запрос на регистрацию в программе можно оставить по следующим номерам телефонов:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

