Виплати від Карітас — де і кому доступні мікрогранти до 5 тис. доларів

До кінця поточного тижня українські громадяни мають можливість зареєструватися у програмі грошової допомоги BLOOM. В її рамках ті, хто займається агробізнесом, зможе отримати до 5 тис. доларів на розвиток своєї справи.

Про те, хто і де зможе отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.

Йдеться про проєкт з підтримки агропідприємництва в Україні під час війни, який реалізує БО "Карітас Миколаїв УГКЦ" у Миколаївській області.



"Продовжено прийом заявок на проєкт мікрогрантів для агробізнесу. Якщо ви давно думали розширити свою справу або нарешті запустити те, що постійно "відкладали на потім" — зараз саме час", — повідомляють організатори.

У рамках проєкту громадяни зможуть отримати гранти для мікробізнесу від 1 тис. до 5 тис. доларів на розвиток власної справи.

Право взяти участь у програмі надане внутрішнім переселенцям та місцевим мешканцям, які постраждали від війни. Йдеться про:

громадян з інвалідністю та родин, де є такі особи;

ветеранів та членів їхніх родин;

безробітних громадян віком від 50 років;

домогосподарства з низькими доходами;

маргіналізовані групи;

родини, які очолюють жінки з утриманцями;

інші вразливі категорії.

Проєкт охопить Миколаївський район (крім Куцурубської та Очаківської громад із міркувань безпеки).

Як зареєструватися у програмі та інші нюанси

Українські громадяни, які бажають взяти участь у програмі грошової допомоги BLOOM, мають заповнити спеціальну анкету.

Гроші можна буде витрати виключно на придбання:

обладнання;

інструментів;

техніки;

матеріалів;

інших ресурсів, потрібних для роботи мікробізнесу.

Серед основних вимог:

заявник має аргументувати необхідність у фінансуванні;

бізнес-ідея має бути реалістичною та зрозумілою;

заявник повинен бути здатним реалізувати ідею;

досвід у сфері вважатиметься перевагою.

