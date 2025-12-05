Відео
Грантова підтримка до 5 тис. доларів — деталі проєкту Карітас

Грантова підтримка до 5 тис. доларів — деталі проєкту Карітас

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 11:00
Виплати від Карітас — де і кому доступні мікрогранти до 5 тис. доларів
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

До кінця поточного тижня українські громадяни мають можливість зареєструватися у програмі грошової допомоги BLOOM. В її рамках ті, хто займається агробізнесом, зможе отримати до 5 тис. доларів на розвиток своєї справи.

Про те, хто і де зможе отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.

Детальніше про мікрогранти від Карітас до 5 тис. доларів 

Йдеться про проєкт з підтримки агропідприємництва в Україні під час війни, який реалізує БО "Карітас Миколаїв УГКЦ" у Миколаївській області. 
 
"Продовжено прийом заявок на проєкт мікрогрантів для агробізнесу. Якщо ви давно думали розширити свою справу або нарешті запустити те, що постійно "відкладали на потім"  — зараз саме час", повідомляють організатори.

У рамках проєкту громадяни зможуть отримати гранти для мікробізнесу від 1 тис. до 5 тис. доларів на розвиток власної справи.

Право взяти участь у програмі надане внутрішнім переселенцям та місцевим мешканцям, які постраждали від війни. Йдеться про:

  • громадян з інвалідністю та родин, де є такі особи;
  • ветеранів та членів їхніх родин;
  • безробітних громадян віком від 50 років;
  • домогосподарства з низькими доходами;
  • маргіналізовані групи;
  • родини, які очолюють жінки з утриманцями;
  •  інші вразливі категорії.

Проєкт охопить Миколаївський район (крім Куцурубської та Очаківської громад із міркувань безпеки).

Як зареєструватися у програмі та інші нюанси

Українські громадяни, які бажають взяти участь у програмі грошової допомоги BLOOM, мають заповнити спеціальну анкету

Гроші можна буде витрати виключно на придбання:

  • обладнання;
  • інструментів;
  • техніки;
  • матеріалів;
  • інших ресурсів, потрібних для роботи мікробізнесу.

Серед основних вимог:

  • заявник має аргументувати необхідність у фінансуванні;
  • бізнес-ідея має бути реалістичною та зрозумілою;
  • заявник повинен бути здатним реалізувати ідею;
  • досвід у сфері вважатиметься перевагою.

Раніше повідомлялося про грошову допомогу на оплату комунальних послуг на зиму. Виплати зможуть отримати жителі однієї з громад Харківської області. 

Також ми розповідали про допомогу від французької організації "Acted". Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
