Виплати від Карітас — де і кому доступні мікрогранти до 5 тис. доларів

Грантова підтримка до 5 тис. доларів — деталі проєкту Карітас
До кінця поточного тижня українські громадяни мають можливість зареєструватися у програмі грошової допомоги BLOOM. В її рамках ті, хто займається агробізнесом, зможе отримати до 5 тис. доларів на розвиток своєї справи.
Про те, хто і де зможе отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.
Детальніше про мікрогранти від Карітас до 5 тис. доларів
Йдеться про проєкт з підтримки агропідприємництва в Україні під час війни, який реалізує БО "Карітас Миколаїв УГКЦ" у Миколаївській області.
"Продовжено прийом заявок на проєкт мікрогрантів для агробізнесу. Якщо ви давно думали розширити свою справу або нарешті запустити те, що постійно "відкладали на потім" — зараз саме час", — повідомляють організатори.
У рамках проєкту громадяни зможуть отримати гранти для мікробізнесу від 1 тис. до 5 тис. доларів на розвиток власної справи.
Право взяти участь у програмі надане внутрішнім переселенцям та місцевим мешканцям, які постраждали від війни. Йдеться про:
- громадян з інвалідністю та родин, де є такі особи;
- ветеранів та членів їхніх родин;
- безробітних громадян віком від 50 років;
- домогосподарства з низькими доходами;
- маргіналізовані групи;
- родини, які очолюють жінки з утриманцями;
- інші вразливі категорії.
Проєкт охопить Миколаївський район (крім Куцурубської та Очаківської громад із міркувань безпеки).
Як зареєструватися у програмі та інші нюанси
Українські громадяни, які бажають взяти участь у програмі грошової допомоги BLOOM, мають заповнити спеціальну анкету.
Гроші можна буде витрати виключно на придбання:
- обладнання;
- інструментів;
- техніки;
- матеріалів;
- інших ресурсів, потрібних для роботи мікробізнесу.
Серед основних вимог:
- заявник має аргументувати необхідність у фінансуванні;
- бізнес-ідея має бути реалістичною та зрозумілою;
- заявник повинен бути здатним реалізувати ідею;
- досвід у сфері вважатиметься перевагою.
