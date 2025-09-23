Ощадбанк закликав українок долучитись до грантової програми — хто отримає 15 тис. доларів

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Дежфінустанова "Ощадбанк" розповіла про можливість для українок подати заявки на другий етап програми "Створюй!" у вересні та жовтні 2025 року. В її рамках на підтримку жіночого підприємництва нададуть гранти до 15 тис. доларів.

Про це йдеться на порталі держбанку.

Детальніше про грантову програму для клієнтів Ощадбанку

Як зазначається, програма "Створюй!", яку започаткували рік тому, передбачає надання фінансової підтримки жінкам, які мають бізнес у сфері виробництва та переробки.

Взяти участь у другому етапі зможуть жінки, у яких є офіційна реєстрація як фізичних осіб-підприємиць або які є співвласницями ТОВ чи приватних компаній із часткою, що перевищує 50%.

При цьому підприємство має бути зареєстроване та має функціонувати в Україні у галузях:

переробної промисловості;

культурних індустрій із виробничою складовою.

Загальний бюджет програми становить близько 1 млн доларів. Учасниці зможуть отримати максимально 15 тис. доларів.

Надані грантові кошти дозволятиметься використати виключно:

на купівлю обладнання;

доставку та монтаж обладнання;

програмне забезпечення (до 30% суми гранту).

Як зареєструватися у грантовій програмі

Прийматимуть заявки до 31 жовтня 2025 року включно. Всі охочі можуть подати заявки та отримати детальні відомості на офіційному сайті програми.

Зокрема, Ощадбанк у рамках програми здійснює перевірку ділової репутації заявниць та планує надалі підтримувати розвиток через інструменти державних, регіональних та міжнародних програм.

"Ощадбанк розуміє, наскільки важливо підтримувати жіночий бізнес саме під час війни. Українські жінки-підприємниці не лише розвивають власну справу, а й зміцнюють економіку держави та створюють нові робочі місця. Для нас велика честь долучитись до цієї ініціативи й допомагати жінкам реалізовувати їхні бізнес-ідеї", — йдеться у повідомленні.

Програму запустили спільно Міністерство економіки України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Реалізацією проєкту займається KSE Foundation разом з мережею мультимаркетів "Аврора".

Своєю чергою Ощадбанк є ексклюзивним банківським партнером. Під час першого етапу програми отримали 1197 заявок, 65 учасниць стали переможницями та змогли купити 203 одиниці обладнання.

