Гранты от WFP — кому из украинцев предоставят до 5 тыс. долларов

Дата публикации 21 августа 2025 11:00
Выплаты от WFP — где и кто из украинцев сможет получить гранты до 5 тыс. долларов
Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года украинцы могут подать заявки для участия в программе по предоставлению микрогрантов для помощи в создании, восстановлении или расширении бизнеса. Ее внедряет общественная организация "Южная стратегия развития" совместно со Всемирной продовольственной программой (WFP).

Об этом сообщает пресс-служба ОО "Южная стратегия развития" в соцсети Facebook.

Подробнее о грантовой программе помощи бизнесу

Проект под названием "Помощь прифронтовым домохозяйствам" рассчитан на граждан, которые хотят и могут работать на земле, однако в связи с войной потеряли возможность зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

"В партнерстве с World Food Programme внедряем программу микрогрантов, чтобы помочь пострадавшим от войны начать, восстановить или расширить собственное дело", — говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, микрогранты, которые предусматривает программа, призваны усилить возможности граждан в получении дохода и поддержать экономическое и социальное восстановление в сельских и прифронтовых громадах, пострадавших в результате войны.

Проект охватит громады в таких регионах:

  • Великоалександровская громада Херсонской области;
  • Первомайская и Шевченковская громады Николаевской области.

Самым успешным участникам после прохождения обязательного курса обучения предоставят гранты до 5 тыс. долларов. Также предусмотрена менторская поддержка в таких вопросах: налоги, бухгалтерия, логистика, планирование и сбыт.

Правила регистрации украинцев в проекте

К участию в проекте от общественной организации "Южная стратегия развития" и Всемирной продовольственной программы (WFP) из вышеуказанных регионов граждане будут допущены при следующих условиях:

  • заявители являются физлицами, юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями (ФЛП);
  • пострадали от войны (бизнес подвергся релокации, было повреждено имущество или нарушена рыночная деятельность);
  • нужно иметь мотивацию и способность начать, восстановить или расширить бизнес, касающийся выращивания, переработки или продажи продуктов;
  • есть возможность пройти обязательное обучение и разработать бизнес-план.

Граждане, желающие принять участие в программе, должны заполнить специальную анкету.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine принимает заявки на финпомощь в Запорожье. Размер выплат для каждого гражданина в семье составит 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали о проекте помощи в Никополе Днепропетровской области. Средства предоставит общественная организация "Авалист" в рамках программы помощи.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
