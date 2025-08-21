Выплаты от WFP — где и кто из украинцев сможет получить гранты до 5 тыс. долларов

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года украинцы могут подать заявки для участия в программе по предоставлению микрогрантов для помощи в создании, восстановлении или расширении бизнеса. Ее внедряет общественная организация "Южная стратегия развития" совместно со Всемирной продовольственной программой (WFP).

Об этом сообщает пресс-служба ОО "Южная стратегия развития" в соцсети Facebook.

Подробнее о грантовой программе помощи бизнесу

Проект под названием "Помощь прифронтовым домохозяйствам" рассчитан на граждан, которые хотят и могут работать на земле, однако в связи с войной потеряли возможность зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

"В партнерстве с World Food Programme внедряем программу микрогрантов, чтобы помочь пострадавшим от войны начать, восстановить или расширить собственное дело", — говорится в сообщении.

Как отмечают в организации, микрогранты, которые предусматривает программа, призваны усилить возможности граждан в получении дохода и поддержать экономическое и социальное восстановление в сельских и прифронтовых громадах, пострадавших в результате войны.



Проект охватит громады в таких регионах:

Великоалександровская громада Херсонской области;

Первомайская и Шевченковская громады Николаевской области.

Самым успешным участникам после прохождения обязательного курса обучения предоставят гранты до 5 тыс. долларов. Также предусмотрена менторская поддержка в таких вопросах: налоги, бухгалтерия, логистика, планирование и сбыт.

Правила регистрации украинцев в проекте

К участию в проекте от общественной организации "Южная стратегия развития" и Всемирной продовольственной программы (WFP) из вышеуказанных регионов граждане будут допущены при следующих условиях:

заявители являются физлицами, юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями (ФЛП);

пострадали от войны (бизнес подвергся релокации, было повреждено имущество или нарушена рыночная деятельность);

нужно иметь мотивацию и способность начать, восстановить или расширить бизнес, касающийся выращивания, переработки или продажи продуктов;

есть возможность пройти обязательное обучение и разработать бизнес-план.

Граждане, желающие принять участие в программе, должны заполнить специальную анкету.

